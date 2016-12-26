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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

لاشه هواپیمای سقوط کرده روسیه در دریای سیاه پیدا شد

لاشه هواپیمای سقوط کرده روسیه در دریای سیاه پیدا شد

وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد بخش هایی از لاشه هواپیمای توپولف روسیه که روز گذشته در نزدیکی سوچی سقوط کرده بود در آبهای دریای سیاه پیدا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد بخش هایی از لاشه هواپیمای توپولف روسیه که روز گذشته در نزدیکی سوچی سقوط کرده بود در آبهای دریای سیاه پیدا شده اند.

اطلاعات اولیه حکایت از آن دارد که بدنه اصلی هواپیما در عمق ۸۸.۵ فوتی(۲۷ متری) دریا در فاصله یک مایلی از ساحل است.

در حالیکه امداد نیروهای رسمی روسیه برای پیدا کردن اجساد جانباختگان و نجات یاغفتگان احتمالی ادامه دارد، « بنیامین کاندراتیف» فرماندار منطقه کراسنودار در مصاحبه ای با شبکه ی « راشا۲۴» اگفت: همینکه در خصوص این حادثه خبر دادند ، ساکنین محلی به دریا رفتند تا مسافرین پرواز را نجات دهند.

به گفته کندراتیف، در حال حاضر بسیاری از ساکنین سوچی تقاضا کرده اند که به عملیات های جستجو ملحق شوند.

صبح روز ۲۵ دسامبراطلاعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه هواپیمای توپولوف ۱۵۴ وزارت دفاع روسیه که از سوچی به سمت پایگاه حمیمیم در سوریه پرواز می کرد از رادار خارج شد. کمی بعد اطلاع داده شد که بقایای هواپیمای توپولوف ۱۵۴ در ۱.۵ کیلومتری ساحل سوچی پیدا شده است. براساس اطلاعات دقیق ، ۹۲ نفر در این هواپیما بودند.
 

کد مطلب 3860648
پیمان یزدانی

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