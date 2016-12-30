پیشنهاد «لاوروف» به «پوتین» برای اخراج ۳۵ دیپلمات آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرد که ۳۵ دیپلمات آمریکایی از روسیه اخراج شوند.

وی با اعلام اینکه اتهامات واشنگتن علیه مسکو درباره مداخله در انتخابات ۲۰۱۶ بی پایه و اساس است، گفت: مسکو اقدامات آمریکا در قبال روسیه را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

اظهارات لاوروف پس از آن بیان می شود که «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا دستور وضع تحریمهای جدید علیه روسیه را به خاطر دخالت مقامات مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا و دستور اخراج ۳۵ دیپلمات روسی را به اتهام جاسوسی صادر کرده است.

لاوروف خاطرنشان کرد: دولت اوباما در پی آن است که روسیه را مقصر شکست هایش در عرصه سیاست خارجی جلوه دهد.