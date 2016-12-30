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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۸

شورای امنیت برای بررسی آتش‌ بس در سوریه تشکیل جلسه می‌ دهد

شورای امنیت برای بررسی آتش‌ بس در سوریه تشکیل جلسه می‌ دهد

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که شورای امنیت امروز برای بررسی آتش‌ بس سراسری در سوریه نشستی را به پیشنهاد مسکو برگزار می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس اعلام منابع آگاه، روسیه خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حمایت از اجرای آتش بس سراسری در سوریه شده است.

یک منبع دیپلماتیک آگاه در سازمان ملل متحد امروز به خبرگزاری تاس اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل در ساعات آینده قرار است نشستی را با هدف بررسی تحولات در سوریه به دنبال اجرای آتش‌ بس سراسری در این کشور تشکیل دهد که از نیمه شب گذشته به اجرا درآمده است.

این منبع دیپلماتیک در گفتگو با خبرگزاری «تاس» اعلام کرد: روسیه درخواست برگزاری این نشست را مطرح کرده است و انتظار می‌ رود جلسه مذکور با محوریت آتش بس اعلام شده در سوریه برگزار شود.

این در حالی است که منبع دیگری در سازمان ملل اعلام کرد که روسیه احتمالاً پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ ای در حمایت از آتش‌ بس در سوریه را نیز مطرح خواهد کرد.

کد مطلب 3863920

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