به گزارش خبرگزاری مهر، «پرسه در حوالی من» عنوان اولین ساخته بلند سینمایی غزاله سلطانی محسوب می شود که این روزها آخرین مراحل اصلاح رنگ خود را توسط نیما دبیرزاده در کانون ایران نوین فیلم پشت سر می گذارد. همچنین میکس نهایی این فیلم توسط بهمن اردلان در حال انجام است.

پیش از این نسخه بازبینی «پرسه در حوالی من» به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ارایه شده بود.

در این فیلم مهراوه شریفی نیا، بهناز جعفری، سوسن مقصودلو، نسرین نکیسا، بهرام سروری نژاد، آتوسا راستی، بابک قادری، مریم نورمحمدی، ژیلا شاهی، محسن سلیمانی، پریا مرندیز، نگار فتحی، فوژان قبادیان، علی گلزاده به ایفای نقش می پردازند، همچنین بازیگران خردسال این اثر ماهان بالاجاده، باران نصیرلو، آرنیکا نیکزاد هستند.

فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» درباره دنیای زنی است که در آستانه سی سالگی در دل تهرانِ امروز، به دنبال رویای خود می رود.

سایر عوامل «پرسه در حوالی من» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، دستیار اول فیلمبردار: امیر پرچمی، مجری طرح و مدیرتولید: مسعود دلیری، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: امید رییس دانا، صداگذاری و ترکیب صدا: بهمن اردلان، صدابردار: فرخ فدایی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، طراح چهره پردازی: شهرزاد عقیقی، منشی صحنه: سیمین آزادی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: محمد عزیزی، طرح فیلمنامه: غزاله سلطانی، علی فرهاد زاده، جلوه ویژه میدانی: ایمان کرمیان، امور فنی تصویر: لابراتوار دیجیتال ایران نوین، اصلاح رنگ: نیما دبیرزاده، مدیر تبلیغات: علی فرآورده، عکاس: سیما محمدی، مدیر تدارکات: امیر مرایی و مشاور رسانه ای: احسان عباسی.