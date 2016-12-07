تذکر ۱۰ نماینده به ظریف درباره تعیین سفیر ایران در سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی توسط هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

بر این اساس احمد مازنی نماینده تهران و ۱۱ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره توضیح علت تأخیر ابلاغ آئین‌نامه اعلام دارایی مقامات و مسئولین بعد از پایان تصدی مسئولیت تذکر دادند.

همچنین پروانه مافی نماینده مردم تهران به وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره توضیح علت عدم حل مشکل سرمایه‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج تذکر داد.

این نماینده همچنین به وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس تذکر کتبی داد.

در این جلسه همچنین جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس به وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت تبعیض در ثبت سفارش واردات کالا تذکر دادند.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت همچنین به رئیس‌جمهور درباره توضیح علت استخدام هزاران نفر در دستگاه‌های دولتی تذکر داد.

سید صادق طباطبایی‌نژاد نماینده مردم اردستان و ۹ نماینده دیگر نیز به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره تسریع در تعیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه با توجه به وضع حساس به این کشور و اهمیت حضور سفیر در پیگیری مسائل بین دو کشور تذکر دادند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب به رئیس جمهور درباره لزوم اطلاع‌رسانی به مردم درباره جلسات مشترک رؤسای قوا در خصوص حل مشکلات اقتصادی تذکر داد.

پروانه مافی نماینده مردم تهران نیز به وزیر کشور درباره توضیح علت عدم اجرای قانون عدم نیاز به کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه تذکر داد.

در این جلسه همچنین تذکر فاطمه حسینی و ۲۹ نماینده دیگر به وزیر دادگستری درباره اینکه دو سال است که دادگستری استان خراسان رضوی از پذیرش دادخواست مهریه زنان امتناع می‌ورزد، توسط هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.

همچنین یکی از نمایندگان تهران به وزیر امور خارجه درباره اقدام برای آزادی عبدالحسین صفایی و نصرالله ابراهیمی، وکلای دادگستری دربند در زندان کنیا تذکر دادند.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز به رئیس‌جمهور درباره تسریع در برخورد با خاطیان پرونده‌های نجومی تذکر داد.

همچنین تذکر فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و پنج نماینده دیگر در خصوص ضرورت پیگیری مسئله ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در تجمع‌های پیگیری مسائل صنفی خود از سوی هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.

در پایان جلسه امروز همچنین ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران و ۱۲ نماینده دیگر به مسئولین اجرایی در خصوص لزوم حضور پزشک در قطار و توضیح درباره علت نبود پزشک در قطارها تذکر دادند.

همچنین محمد عزیزی نماینده مردم خرمدره در خصوص علت عدم توجه دولت به خرید تضمینی کشمش کشاورزان به رئیس‌جمهور تذکر داد.