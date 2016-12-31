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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم دی‌ماه در خانه شطرنج همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم دی‌ماه با شرکت ۴۸ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات، امیرعلی دلاوری با کسب ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: محمدحسین قنبر علی فرزاد و ساسان علی بابایی با همین امتیاز و پوئن شکنی‌های متفاوت در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

بابایی خاطرنشان کرد: همچنین حمیدرضا صداقت خواه با ۵.۵ امتیاز و محمدرضا ولدی با ۵ امتیاز، چهارم و پنجم شدند و پارمیدا قزاقی با کسب ۴ امتیاز، عنوان بهترین بازیکن بانوان را کسب کرد.

وی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان‌همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.

بابایی با اشاره به تبدیل همدان به قطب شطرنج کشور گفت: با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

وی یادآور شد: برگزاری مسابقات شطرنج در سطح بین‌المللی و کشوری در همدان باعث می‌شود تا ظرفیت شطرنج همدان روزبه‌روز افزایش یابد.

کد مطلب 3864615

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