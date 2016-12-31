مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم دیماه با شرکت ۴۸ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.
وی افزود: در پایان مسابقات، امیرعلی دلاوری با کسب ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: محمدحسین قنبر علی فرزاد و ساسان علی بابایی با همین امتیاز و پوئن شکنیهای متفاوت در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
بابایی خاطرنشان کرد: همچنین حمیدرضا صداقت خواه با ۵.۵ امتیاز و محمدرضا ولدی با ۵ امتیاز، چهارم و پنجم شدند و پارمیدا قزاقی با کسب ۴ امتیاز، عنوان بهترین بازیکن بانوان را کسب کرد.
وی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیلشدن به رشتهای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاههای حرفهای بسیار ضروری است.
رئیس هیئت شطرنج استانهمدان عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استانهمدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بینالمللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت میکند.
بابایی با اشاره به تبدیل همدان به قطب شطرنج کشور گفت: با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.
وی یادآور شد: برگزاری مسابقات شطرنج در سطح بینالمللی و کشوری در همدان باعث میشود تا ظرفیت شطرنج همدان روزبهروز افزایش یابد.
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