«در جاده» به ایران رسید/ روایت دلسردی از «رویای آمریکایی»

به گزارش خبرنگار مهر، رمانی از جک کراوک نویسنده آمریکایی که از وی به عنوان «سلطان نویسندگان نسل بیت» نیز یاد میشود با عنوان «در جاده» به فارسی ترجمه و منتشر شد.
کراوک «در جاده» را در سال ۱۹۵۱ نگاشت اما تا سال ۱۹۵۷ هیچ ناشری حاضر به انتشار آن نشد.
این رمان در اصل بر روی طوماری بلند و ۱۲۰ فوتی تایپ شد که هم اکنون در موزه لاوِل واقع در ایالت ماساچوسِت که زادگاه کِروآک است نگهداری میشود و میتوان آن را شمایلی از جاده در نظر گرفت.
«در جاده» اثری زندگینامهای است و بر اساس خاطراتی نگاشته شده که جک کِروآک به همراه دوستش نیل کسیدی که در رمان با عناوین (سل پارادایز و دین موریارتی معرفی شدهاند) در طی سفرهایی که در اواخر دههی ۴۰ و اوایل دههی ۵۰ به سرتاسر آمریکا داشتند خلق کردند.
«در جاده» تنها یک رمان نیست بلکه نقشهای از جغرافیای آمریکاست. چرا که به جرأت میتوان گفت در هیچ رمانی، بدین اندازه از شهرها و مناطق مختلف آمریکا یاد نشده است.
کروآک در این مسیر، همسفر مهمتری نیز دارد و او کسی نیست جز خواننده کتابش. راوی، روایتاش را به صورت گفتمانی دو سویه با مخاطب نوشته و به شکلی تمام عیار او را در سفرها و چالشهای ذهنی خویش شریک ساخته است.
نکته جالب این که کرواک در ابتدا از اسامی واقعی شخصیتها در رمان بهره جست اما این امر با مخالفت ناشر مواجه شد و او به ناچار اسامی ساختگی را جایگزینشان کرد.
اصطلاح بیت را نخستین بار کِروآک ابداع کرد و آن را از واژهی Beautitudeبه معنای (رستگاری) وام گرفت. نویسندگان بیت یا بیتنیکها بیانگر حالتی بودند که در میان هنرمندان جوان آمریکا رواج یافته بود؛ حالتی از بیقراری، خشم، بیهویتی و بهطور کل دلسردی از آنچه جامعه نامش را (رویای آمریکایی) گذاشته بود. آنها به نوعی اولین پایهگذاران گروه موسوم به «جوانان خشمگین» بودند. هنرمندانی سرکش که با ابراز خشم و نارضایتی از وضعیت حاکم بر جامعه و نظام سرمایهداری در آمریکا راه را برای جنبشهای اعتراضی پس از خود هموار کردند. آوازهخوانهایی چون باب دیلِن، هیپیها، جنبش صلحطلب و مخالف با جنگ ویتنام، پانکها و حتی پیشگامان انقلاب دانشجویی ماه مِی ۱۹۶۸ در فرانسه، همگی، از مکتب این نویسندگان شورشی سر برآوردند.
نشر کولهپشتی این کتاب را با ترجمه «یاشین آزادبیگی» و قیمت ۳۰ هزار تومان در ایران منتشر شده است
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