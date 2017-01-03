۹ هزار مددجوی آذربایجان شرقی مهارت های فنی و حرفه ای کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پورمنافی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر گفت: بیش از ۹ هزار مددجوی آذری در زمینه پایدارسازی و توسعه طرح ها، مهارت‌آموزی، حرفه‌آموزی دانش‌آموزان و کارآفرینی در ۹ ماهه امسال از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۴۱۸ نفر در دوره های مهارت آموزی، شش هزار و ۳۰۱ نفر در پایدار سازی و توسعه، یک هزار و ۲۷۱ نفر در دوره های کارآفرینی و ۳۰۰ نفر در حرفه آموزی دانش آموزی شرکت کردند.

پورمنافی با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان رویکرد اصلی این نهاد است، افزود: برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، حرفه‌آموزی فرزندان، کاریابی و اجرای طرح اشتغال و نظارت بر حسن اجرای طرح های اشتغال با هدف توانمندسازی مددجویان انجام می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های این نهاد طرح پایدارسازی شغل‌های ایجاد شده توسط مددجویان است، اظهار کرد: طبق این طرح، حمایت‌هایی از قبیل بیمه‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، مشاوره شغلی و نظارت بر شغل به مددجویان داده می شود.

پورمنافی از ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ۹ هزار و ۲۹۰ مددجوی تحت پوشش این نهاد در زمینه پایدارسازی و توسعه طرح ها، مهارت‌آموزی، حرفه‌آموزی دانش‌آموزان و کارآفرینی خبر داد و تصریح کرد: توانمند سازی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد به شکوفایی استعدادها و نشاط هر چه بیشتر این قشر می انجامد.

وی با اعلام اینکه از این تعداد ۵۱۹ نفر در مراکز دولتی سازمان فنی و حرفه ای و ۶۶۷ نفر نیز در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای آموزش دیده اند، تاکید کرد: دوره های آموزشی در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدمات و فعالیت های صنعتی و معدنی بوده است.

پورمنافی آموزش فنی و حرفه ای را گامی مهم برای اشتغال و خودکفایی مددجویان عنوان کرد و گفت: نخستین گام برای توانمندی اقتصادی مددجویان اشتغال است و آموزش فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال پایدار خانوارهای تحت حمایت به شمار می آید.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان با اشاره به اینکه برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای نقش مهمی در مهارت آموزی مددجویان دارد، خاطرنشان کرد: مددجویان با کسب مهارت شغلی می توانند برای خود شغل ایجاد کرده و در مسیر خودکفایی گام بردارند.