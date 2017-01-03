پیام تبریک افشارزاده به رئیس جدید فدراسیون ورزش های زورخانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام بهرام افشارزاده برای رئیس جدید فدراسیون که امروز به این سمت انتخاب شد به شرح زیر است:

جناب آقای مجتبی جوهری

ریاست محترم فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای جمهوری اسلامی ایران که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی‌ های شما می‌باشد، تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم و امیدوارم با حضور جنابعالی شاهد موفقیت های روز افزون در گسترش ورزشهای زورخانه ای وکشتی پهلوانی در کشور باشیم.

