تجربه اجرای یک برنامه متفاوت/ در «لبخند رخساره» مردی میانسال هستم

کامبیز دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در سریال «لبخند رخساره» گفت: در روزهای پایانی ضبط و تصویربرداری سریال «لبخند رخساره» به کارگردانی بهرنگ توفیقی به سر می بریم و آخر این هفته هم به بندر انزلی می رویم تا صحنه های پایانی را بگیریم.

وی با اشاره به نقش خود در این سریال توضیح داد: من در «لبخند رخساره» نقش خلیل را دارم که به خلیل کبابی معروف است. او یک کبابی در مشهد دارد و برای اولین بار نقشی را تجربه می کنم که سن‌اش خیلی بیشتر از سن واقعی من است؛ مرد میانسالی که یک پسر ۲۰ ساله به نام اشکان دارد و از همان قسمت اول با یک چالش مواجه می شود.

دیرباز با اشاره به ویژگی های مثبت نقشش اظهار کرد: نقش من در این سریال ویژگی منفی ندارد و خلیل تنها برای یک بار دروغی را ناخواسته به پسرش می گوید و با چالشی رو به رو می شود که می خواهد اوضاع را درست کند.

بازیگر سریال های «میکائیل» و «تب سرد» درباره همکاری خود با بهرنگ توفیقی یادآور شد: من از بهرنگ توفیقی شناخت کافی داشتم و سال هاست که با هم دوستیم و این هم دومین کاری است که با هم داشتیم.

وی که اجرای برنامه «دستپخت های خودمانی» را هم بر عهده گرفته است، در این باره گفت: خواستم در حوزه اجرا هم خود را محک بزنم و البته محتوای این برنامه هم برایم جذاب بود.

دیرباز با اشاره به محتوای این سری از «دستپخت های خودمانی» توضیح داد: در این برنامه میزبان گروه های موسیقی هستیم و درباره موسیقی، آداب و رسوم، لباس ها و غذاهای محلی استان های مختلف کشور صحبت می شود. این سری از برنامه ۶۰ قسمت دارد که در هر ۲ قسمت به یک استان کشور می پردازیم.

وی در پایان بیان کرد: من به موسیقی های استان های مختلف علاقه مندم چون کارهایی تخصصی است و با خودم دیدم که بهترین راه این است که از این طریق با آداب و رسوم و موسیقی ها آشنا شوم.