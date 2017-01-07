به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جاسم زارعی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت شهری نخل تقی اظهار داشت: مردم ولی‌نعمت کارکنان کلیه اداره‌ها بوده و تکریم ارباب‌رجوع از مسائل مهمی است که باید بیش‌ازپیش به آن توجه شود.

وی اضافه کرد: مردم‌داری، حضور به‌موقع بر سرکار بدون تأخیر در ورود و عدم تعجیل در خروج از حداقل‌های التزام به تعهدات انسانی بوده که علاوه بر این موارد ایمان و اعتقاد به کار و خدمت صادقانه، موضوعاتی است که در راستای توجه به حقوق شهروندان نیازمند توجه است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه با اشاره به لزوم بازگویی واقعیات و عملکرد حوزه سلامت شهرستان، استان و کشور بیان کرد: اولویت دادن به مسأله سلامت آحاد مردم در این دولت و کاهش پرداختی از جیب مردم در زمینه دسترسی بیشتر و ویزیت ارزان پزشکان متخصص، رایگان بودن زایمان طبیعی و کاهش دریافتی از مراجعین بستری بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت یکی از افتخارات اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت، دولت تدبیر و امید و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: علاوه بر درمان در بخش آموزش و بهداشت نیز برنامه‌ها و خدمات ارزشمندی در حال ارائه است که تبدیل مراکز بهداشتی درمانی به مراکز خدمات جامع سلامت و اضافه کردن واحدهای دندانپزشکی، بهداشت روان و تغذیه در این راستا است.

زارعی عنوان کرد: احداث، تجهیز و افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی، بیدخون، تجهیز و راه‌اندازی آمبولانس آی سی یو دار، خریداری یونیت سیار دندانپزشکی، استقرار دندان‌پزشک در این مرکز و ۲ مرکز دیگر در سطح شهرستان عسلویه از دیگر اقدامات دولت در این شهرستان است.

وی ادامه داد: فراهم‌سازی مقدمات آی سی یو دار کردن ۲ آمبولانس دیگر مربوط به مراکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک و عسلویه و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای راه‌اندازی پایگاه اورژانس شهری عسلویه، احداث شبکه بهداشت و درمان عسلویه و کلینیک دهان و دندان، خریداری امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، راه‌اندازی زیرساخت اینترنت و اینترانت موردنیاز حوزه سلامت شهرستان ازجمله فعالیت‌های شبکه بهداشت و درمان این شهرستان است.