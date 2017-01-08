بیش از ۴ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، در عملیات های جداگانه ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در شهرستان های استان محموله های کلای قاچاقی به ارزش تقریبی چهار میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال کشف و توقیف شد و نیروهای انتظامی در رابطه با این پرونده ها ۱۵ نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۲۳۰ هزار نخ سیگار و محموله ۳۰۰ میلیونی کالای قاچاق خارجی در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ظهر یکشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: با تلاش کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز انواع کالاهای خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در تبریز کشف شد.

سرهنگ صابر عباس زاده ادامه داد: در پی خبر واصله مبنی بر ورود کالای قاچاق خارجی از نوع البسه، کفش و سیگارت موضوع بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت که توانستند محل دپوی کالاهای قاچاق را شناسائی و در عملیات های جداگانه آنها را کشف کنند.

این مقام انتظامی افزود: اشیا خارجی کشف شده فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده و برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاها ی کشف شده یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده و پرونده آن بهمراه طرفین جهت انجام اقدامات قضایی به دادسر ارسال شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان با توجه به دستگیری دو نفر متهم در این زمینه و تحویل آنان به مراجع قضائی از شهروندان خواست با توجه به اینکه ورود کالای قاچاق باعث رکود تولید داخلی و در پی آن ایجاد بیکاری در جامعه می شود، هرگونه ورود کالای قاچاق را به پلیس با شماره ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز نیز از کشف ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق توسط ماموران انتظامی کلانتری ۲۷ مایان خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق بوسیله یک دستگاه خودروی سواری، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس تبریز قرار گرفت.

سرهنگ فرهنگ نوروزی در تشریح این خبر تصریح کرد: ماموران کلانتری ۲۷ مایان با انجام تحقیقات لازم، خودروی مورد نظر را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه آن را توقیف کردند که در بازرسی از خودروی توقیف شده، تعداد ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال در انواع مختلف که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به همراه کالای قاچاق کشف شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و ظرفیت خود در اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کالا تلاش خواهد کرد.

کشف کالای قاچاق ۱۰۰ میلیون ریالی در جلفا

فرمانده انتظامی شهرستان جلفا نیز از کشف ۱۰۰ میلیون ریالی کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان در حین گشت زنی به یک دستگاه نیسان حامل بار قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ یدالله جهان آرا با اعلام این خبر افزود: در بررسی خودرو مشخص گردید تعداد ۲۴۸ عدد کتری رو گازی به مارک خارجی کشف و خودرو به پارکینگ منتقل شد که برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۱۰۰ میلیون ریال برآورد و متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شده است.

کشف البسه و پارچه قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در مراغه

محموله البسه و پارچه قاچاق نیز از کشفیات نیروی انتظامی شهرستان مراغه بود که فرمانده این یگان در این خصوص اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران یگان امداد در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو باری خاور مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ۹۰ طاقه پارچه و ۴۰ ثوب انواع کت و شلوار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودرو نیز توقیف شد.

کالای قاچاق ۲۵۰ میلیونی در ملکان کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز با شاره به کشف پوشاک و سیگارخارجی در این شهرستان گفت: مأموران یگان امداد حین گشت زنی در محورهای فرعی شهرستان به چهار دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آنها را متوقف کردند که در بازرسی به عمل آمده از آنها ۵۳۷ ثوب انواع پوشاک بچگانه ۱۱ هزار و ۹۶۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و متهمان جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ سهراب شفقی در تشریح این خبر خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی های پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و اذعان داشتند کالای قاچاق کشف شده را در یکی از استان های غربی کشور بارگیری کرده و در حال انتقال آن به شهرهای بزرگ بوده که با هوشیاری مأموران موفق نشدند.

به گفته وی ارزش ریالی محموله قاچاق توقیفی توسط کارشناسان بیش از ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده و چهار قاچاقچی دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

کشف محموله ۲۵ میلیارد ریالی خشکبار در بناب

فرمانده انتطامی شهرستان بناب نیز از کشف خشکبار قاچاق خارجی خبر داد و خاطر نشان کرد: طرح مبارزه با کالای قاچاق به منظور شناسایی و کشف محل دپوی کالاهای قاچاق در سطح شهر توسط ماموران انتظامی به مرحله اجرا گذاشته شد.

سرهنگ رمضان الهوردیان افزود: در راستای اجرای این طرح ماموران موفق شدند از چهار انبار بیش از ۵۰ تن خشکبار قاچاق خارجی را کشف کنند که برابرنظر کارشناسان، ارزش ریالی این محموله بیش از ۲۵ میلیارد ریال بر آورد شده و در این عملیات چهار نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شدند.

کشف محموله ۵۰۰ میلیون ریالی سیگار قاچاق در عجب شیر

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف محموله سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا، ماموران یگان امداد شهرستان حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و آنرا متوقف کردند.

سرهنگ رحمان عبدی در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۸۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال کشف و راننده را دستگیر و خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر درپایان از شهروندان خواست هر گونه اخبار و اطلاعات خود را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف کالای قاچاق یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی در میانه

کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز توسط فرمانده انتظامی شهرستان میانه اعلام شد و گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون خاور مشکوک شده و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

سرهنگ هاشم شعفی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودرو ۴۳۰ کارتون چای خارجی ۱۰ کلیویی فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف و راننده آن را نیز بازداشت کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد، افزود: نیروی انتظامی شهرستان میانه به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه خبر در زمینه قاچاق از طریق تلفن ۱۱۰، است.