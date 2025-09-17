محموله البسه قاچاق در توقیف پلیس خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمیر در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی و روستایی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودرو را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷۴۴ ثوب انواع البسه و پوشاک خارجی قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.