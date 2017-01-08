پلیس ترکیه نام عامل حمله به باشگاه شبانه در استانبول را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس ترکیه اعلام کرد که امروز موفق به شناسائی نام عامل انتحاری حمله به باشگاه شبانه در استانبول در شب سال نو میلادی شده است.

بر اساس اعلام روزنامه دیلی صباح، پلیس ترکیه اعلام کرد که عامل انتحاری حمله به باشگاه شبانه استانبول «عبدالقدیر ماشاریپوف» (Abdulgadir Masharipov) با اصالت «اُزبک» معروف به «ابو محمد هوراسان» (Abu Muhammed Horasan) بوده است.

گفتنی است در حمله مسلحانه بامداد یکشنبه هفته گذشته به باشگاه شبانه ای در شهر استانبولِ ترکیه حدود ۳۹ نفر جان خود را از دست داده و بالغ بر ۶۹ نفر نیز زخمی شدند.

خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده بود که شهروندانی از عربستان سعودی، لبنان، کویت، اردن و لیبی در میان قربانیان حمله مرگبار استانبول بوده‌اند.

