  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

پلیس ترکیه نام عامل حمله به باشگاه شبانه در استانبول را اعلام کرد

پلیس ترکیه نام عامل حمله به باشگاه شبانه در استانبول را اعلام کرد

پلیس ترکیه اعلام کرد که موفق به شناسائی نام عامل انتحاری حمله به باشگاه شبانه در استانبول در شب سال نو میلادی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس ترکیه اعلام کرد که امروز موفق به شناسائی نام عامل انتحاری حمله به باشگاه شبانه در استانبول در شب سال نو میلادی شده است.

بر اساس اعلام روزنامه دیلی صباح، پلیس ترکیه اعلام کرد که عامل انتحاری حمله به باشگاه شبانه استانبول «عبدالقدیر ماشاریپوف» (Abdulgadir Masharipov) با اصالت «اُزبک» معروف به «ابو محمد هوراسان» (Abu Muhammed Horasan) بوده است.

گفتنی است در حمله مسلحانه بامداد یکشنبه هفته گذشته به باشگاه شبانه ای در شهر استانبولِ ترکیه حدود ۳۹ نفر جان خود را از دست داده و بالغ بر ۶۹ نفر نیز زخمی شدند.

خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده بود که شهروندانی از عربستان سعودی، لبنان، کویت، اردن و لیبی در میان قربانیان حمله مرگبار استانبول بوده‌اند.
 

کد مطلب 3872027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها