به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ادامه مواضع خصمانه خود علیه ایران با هدف آنچه تشدید فشار بر ایران و محدود کردن برنامه هستهای این کشور خوانده، قوانین جدیدی را برای گسترش تحریمها علیه تهران ارائه کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، این مقررات جدید محدودیتهای تجاری انگلیس علیه ایران را گسترش میدهد و دامنه کالاها، فناوریها و خدماتی را که صادرات یا ارائه آنها به ایران ممنوع یا محدود است، افزایش میدهد. همچنین محدودیتهای بیشتری برای دسترسی ایران به نظام مالی انگلیس در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از اقدامات اعلامشده، ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در انگلیس است؛ مگر در مواردی که برای آنها معافیت مشخصی صادر شود.
استفان داتی، وزیر مشاور در امور خارجه انگلیس مدعی شد: هدف از این اقدامات، محدود کردن توانایی ایران برای توسعه برنامه هستهای و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای است.
این اقدامات در شرایطی اعلام میشود که درگیریهای اخیر منطقهای افزایش یافته است. انگلیس پیشتر نیز در چارچوب رژیم تحریمهای ایران، محدودیتهای مالی و تجاری متعددی علیه تهران اعمال کرده بود.
تحریمهای جدید علاوه بر بخش هستهای، برخی فعالیتهای دیگر ایران را که دولت انگلیس ادعای تهدیدآمیز یا خصمانه بودن آن را دارد، هدف قرار میدهد.
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