پارلمان ونزوئلا به برکناری «نیکلاس مادورو» رای داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ پارلمان ونزوئلا روز دوشنبه قطعنامه ای را به تصویب رساند که اعلام می دارد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور وقت این کشور از مقام خود کناره گیری کرده است؛‌ اقدامی نمادین که به احتمال بسیار در رفع بن بست یکساله میان قوای مجریه و مقننه ونزوئلا کاری از پیش نخواهد برد.

«خولیو بورگس» رئیس پارلمان ونزوئلا در پی تصویب این قطعنامه گفت: «مهمترین نکته (در مورد این قطعنامه) این است که خواهان راه حلی انتخاباتی برای بحران ونزوئلا است و اینکه مردم می توانند نظرات خود را از طریق رأی گیری بیان کنند».

«دایوسدادو کابلو» معاون حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا در یک کنفرانس خبری پیش از تصویب این قطعنامه گفت که «رئیس جمهور مادورو استعفاء نداده است و نخواهد داد. وی از سمت خود کناره گیری نکرده است و ما هنوز این پارلمان متمرد و نافرمان را به رسمیت نشناخته ایم و نخواهیم شناخت».

لازم به ذکر است که مخالفان دولت ونزوئلا توانستند در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ با بهره گیری از فضای نارضایتی عمومی ناشی از بحران عمیق اقتصادی در این کشور اکثریت کرسی های پارلمان را از آنِ‌ خود سازند.

مخالفان دولت ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ ماهها تلاش کردند تا تصمیم گیری در مورد ادامه ریاست جمهوری نیکلاس مادورو به همه پرسی عمومی گذاشته شود، اما این تلاشها در نهایت با واکنش مسئولان انتخابات- که به زعم مخالفان، از حامیان حزب حاکم سوسیالیست هستند- به شکست انجامید.

شایان ذکر است که پارلمان ونزوئلا سال گذشته در میانه هیاهوی مخالفان مادورو و امیدواری اکثریت قانونگذاران به بهبود نظام اقتصادی‌ این کشور فعالیت خود را آغاز کرد؛ ‌اما شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد و در کنار تشدید مشکلات اقتصادی، یک بن بست سیاسی نیز بوجود آمد.

گفتنی است که دوره ریاست جمهوری مادورو در سال ۲۰۱۹ پایان می پذیرد.