انتخاب ۷ نفر از نمایندگان برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA)

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس، تعداد ۷ نفر از نمایندگان را برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی(APA) انتخاب کردند که از این بین تعداد ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود.
اسامی اعضای این مجمع به شرح ذیل است:
۱_ ابراهیم رضایی با ۷۱ رای
۲_شهین جهانگیری با ۵۶ رای
۳_مجتبی یوسفی با ۵۵ رای
۴_زهره سادات لاجوردی با ۵۲ رای
۵_ محسن زنگنه با ۴۶ رای
اعضای علی البدل
۱_زینب قیصری با ۴۶ رای
۲_ حجت الاسلام علیرضا سلیمی با ۴۴ رای
لازم به ذکر است، در ابتدا آرای زینب قیصری و محسن زنگنه برابر شد. به همین دلیل قرعه کشی انجام شد و در نهایت زنگنه به عنوان عضو اصلی و قیصری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.
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