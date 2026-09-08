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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

انتخاب ۷ نفر از نمایندگان برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA)

انتخاب ۷ نفر از نمایندگان برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA)

در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ۷ نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی (APA) انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس، تعداد ۷ نفر از نمایندگان را برای عضویت در مجمع مجالس آسیایی(APA) انتخاب کردند که از این بین تعداد ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود.

اسامی اعضای این مجمع به شرح ذیل است:

۱_ ابراهیم رضایی با ۷۱ رای

۲_شهین جهانگیری با ۵۶ رای

۳_مجتبی یوسفی با ۵۵ رای

۴_زهره سادات لاجوردی با ۵۲ رای

۵_ محسن زنگنه با ۴۶ رای

اعضای علی البدل

۱_زینب قیصری با ۴۶ رای

۲_ حجت الاسلام علیرضا سلیمی با ۴۴ رای

لازم به ذکر است، در ابتدا آرای زینب قیصری و محسن زنگنه برابر شد. به همین دلیل قرعه کشی انجام شد و در نهایت زنگنه به عنوان عضو اصلی و قیصری به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.

کد مطلب 6940982
زهرا علیدادی

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