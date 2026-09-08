هشدار راهداری گیلان به مسافران؛ از سفرهای غیرضروری پرهیز کنید

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و اخطارهای مربوط به تشدید فعالیت سامانه بارشی در گیلان، تمامی نیروها، ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری استان از شب گذشته در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به شدت بارش‌ها در برخی مناطق، احتمال افزایش روان‌آب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی، ریزش سنگ و انسداد مقطعی برخی محورهای کوهستانی وجود دارد و نیروهای راهداری به صورت مستمر وضعیت راه‌های استان را پایش می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به استقرار ماشین‌آلات سنگین در نقاط حادثه‌خیز تصریح کرد: تجهیزات راهداری از جمله لودر در نقاط مستعد و پرخطر مستقر شده‌اند تا در صورت بروز انسداد یا ریزش، عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

مرادی ادامه داد: دهانه پل‌ها، آبروها، مسیر رودخانه‌ها و نقاط مستعد تجمع روان‌آب به طور مستمر بررسی می‌شوند و در صورت انتقال خاشاک، تنه درختان، گل‌ولای و رسوبات و ایجاد انسداد، عوامل راهداری برای رفع مشکل اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی در برخی محورهای کوهستانی و جنگلی گفت: رانندگان با توجه به شرایط جوی ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را حفظ کرده و از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تأکید کرد: اولویت نخست مجموعه راهداری، تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای و پیشگیری از وقوع حوادث و خسارات ناشی از شرایط نامساعد جوی است و همکاری مردم و پرهیز از تردد در مسیرهای پرخطر می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث داشته باشد.

مرادی در پایان از شهروندان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی مطلع شوند و برای دریافت اطلاعات به‌روز با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.