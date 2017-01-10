«مسابقه مرور تئاتر ایران» به جشنواره فجر افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اسدی دبیر این دوره از جشنواره با اعلام این خبر گفت: جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به‌ عنوان بزرگترین رویداد تئاتری ایران امکان مهمی برای رونق بخشی به تولید هنرمندانه آثار نمایشی و تجلی اشتیاق گروه‌های تئاتری در سراسر کشور برای تبادل تجربه و هنر با یکدیگر و ایجاد ارتباطی متفاوت با مخاطبان گرامی این هنر پر تاثیر است. در کنار نمایندگانی از سایر ملل، تئاتر ایران فرصت مناسبی را می یابد تا بخشی از تولیدات کثیر خود را در مروری سالیانه به عرصه سنجش و ارزیابی برساند و نشاط این گردهم‌آیی در فجر انقلاب اسلامی را در رقابتی سالم و فرهنگ مدار متجلی کند.

وی ادامه داد: اکنون در آستانه برگزاری مرحله نهایی جشنواره از آغاز تا دوازدهم بهمن نسل‌های گوناگون از هنرمندان تئاتر ایران، از جوان با آتیه تا پیشکسوتان مجرب، در بخش‌های متنوع آثار خود را به صحنه خواهد برد. بنابر ویژگی‌های یاد شده در فراخوان دوره سی و پنجم جشنواره امکان رقابت میان آثار صحنه‌ای حاضر در جشنواره در دو بخش «مسابقه بین الملل» و «مسابقه جوانان» فراهم شده است و بخشی از نمایش های راه یافته بنابر شرایط ذکر شده در مقررات این بخش می توانند در این مسابقات دوگانه قرار گیرند.

اسدی یادآورشد: دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با ملاحظه توان حرفه‌ای و ویژگی آثار در نزدیکی به محورهای موضوعی فراخوان و گستره ملی نمایش‌های راه یافته به جشنواره برای ایجاد رغبت و شور و نشاط بیشتر در ایام برگزاری، بر حسب شمار متنوع آثار در مرور تئاتر ایران بخش دیگری را با عنوان «مسابقه مرور تئاتر ایران» به رقابت نمایش‌های صحنه‌ای دوره سی و پنجم می افزاید تا اکثر آثار پذیرفته شده در جشنواره فرصت حضور در بخش رقابتی جشنواره را داشته باشند.

بنابراین در این دوره علاوه بر مسابقات بین المللی و جوانان، مسابقه مرور تئاتر ایران نیز برگزار و نمایش هایی در این بخش مورد داوری قرار خواهند گرفت.

آثار همچنان بنابر ویژگی ها و شرایط مذکور در فراخوان در دو بخش رقابتی بین الملل و جوانان قرار خواهند گرفت و آثار دیگر که عمدتا در بخش مرور پذیرفته شده اند در مسابقه مرور تئاتر ایران جای خواهند داشت.

نمایش های حاضر در این سه بخش رقابتی متعاقبا اعلام خواهد شد.