علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات بنگاههای کوچک و تعطیلی تعداد زیادی از این واحدها، گفت: در سه دهه گذشته، برخورد خوبی با این بنگاهها نشد و به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه، تعداد زیادی از این بنگاه‌ها یا تعطیل شدند و یا با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۷۰ تحت عنوان ساماندهی، تعداد زیادی از این کارگاهها را منتقل کردند، افزود: به جای اینکه کارخانه‌های آلوده‌کننده و مزاحم خارج شوند، کارگاههای کوچک را از شهر بردند؛ زیرا کارخانه‌های بزرگ قدمت زیادی داشتند و امکان جابجایی ماشین‌آلات آنها نبود؛ بنابراین هجمه را به واحدهای تولیدی کوچک آوردند.

رئیس اتاق اصناف ایران، با اعلام اینکه این سیاست در حالی اجرایی شد که تسهیلاتی برای این واحدها در نظرگرفته نشده بود، اظهار داشت: بخشی از اینها به دلیل اجرای این سیاست، از تولید بیرون آمدند و سرمایه آنها به سمت دلالی غیرمفید و غیرمولد سوق داده شد.

فاضلی با بیان اینکه مشکل بعدی این بود که در بحث کوچ‌دادن اینها به شهرکها تسهیلات لازم و کارهای زیرساختی و زیربنایی انجام نگرفت، گفت: به محض اینکه اینها به شهرک‌ها رفتند، یا سوله‌ها را انباری کردند و یا فروختند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که همه شرایط دست به دست هم داد تا تولید ضربه ببیند، استکبار هم هدفگذاری درستی داشته است و در این راه ما هم به آنها کمک کردیم، متاسفانه در طی این جابجایی ها هیچ تسهیلاتی به این واحدها تعلق نگرفت و عملا جلوی پای واحدها بند گذاشتیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه به همین جهت خیلی از شهرک‌هایی که ساخته شده است، یا در حدود ۴۰ درصد تعطیل شدند و یا بخش بزرگی از آنها با ظرفیت کافی کار نمی‌کنند، گفت: این همان آسیبی است که نتوانستیم درست سازماندهی کنیم، تولید ما مزیت ندارد به همین جهت قاچاق هر روز توجیه پذیرتر می‌شود و راه برای کالاهای قاچاق حتی چینی و تایوانی و تایلندی باز شده است.

فاضلی با اشاره به اینکه در بخش کیف و کفش، لوازم خانگی، پوشاک و لوازم ارایشی بهداشتی که پرمصرف ترین کالاهای جامعه هستند با قاچاق گسترده روبرو هستیم، گفت: البته تلاش کردیم که بخشی از اینها را سامان دهیم و قدردان تلاش هایی هستیم که در این مسیر انجام گرفت؛ اما خیلی از واحدها مشکلات زیادی دارند.

وی، یکی از مشکلات را نبود جامعه آماری درستی از واحدهای صنفی اعلام کرد و گفت: یکی از گرفتاری‌های ما در این کشور این است که جامعه آماری درستی نداریم و در این بخش عقب افتاده‌ایم. ما نمی‌دانیم که از ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی چقدر از اینها ماشین‌آلات به روز دارند و چند درصد تولید ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه واقعیت این است که امکانات این کار را هم نداریم، افزود: البته جلسه‌ای را با مرکز آمار ایران داشتیم تا در این خصوص به ما کمک کنند، اما قول دادند که این کار را انجام دهند و این کمک هنوز انجام نشده است.