از تجمع پی در پی بازنشستگان فولاد مقابل مجلس خجالت می کشم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به حل مشکل بازنشستگان صندوق فولاد رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادی برای رفع ابهام این بند ارائه داد و گفت: دلم می خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود چون آنقدر این پیرمردها (تجمع کنندگان و بازنشستگان صندوق فولاد) جلوی مجلس آمدند که آدم خجالت می کشد.

لاریجانی در واکنش به پیشنهاد قاضی پور برای انتقال صندوق بازشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازشستگی کشوری گفت: صندوق بازنشستگی کشوری مفلس فی امان الله است باید کاری کنیم که با تامین منابع همین صندوق مشکل بازشستگان فولاد حل شود.