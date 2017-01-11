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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

لاریجانی در صحن مجلس:

از تجمع پی در پی بازنشستگان فولاد مقابل مجلس خجالت می کشم

از تجمع پی در پی بازنشستگان فولاد مقابل مجلس خجالت می کشم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دلم می خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود چون آنقدر این پیرمردها جلوی مجلس می آیند که آدم خجالت می کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه مربوط به حل مشکل بازنشستگان صندوق فولاد رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهادی برای رفع ابهام این بند ارائه داد و گفت: دلم می خواهد مشکل صندوق فولاد حل شود چون آنقدر این پیرمردها (تجمع کنندگان و بازنشستگان صندوق فولاد) جلوی مجلس آمدند که آدم خجالت می کشد.

لاریجانی در واکنش به پیشنهاد قاضی پور برای انتقال صندوق بازشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازشستگی کشوری گفت: صندوق بازنشستگی کشوری مفلس فی امان الله است باید کاری کنیم که با تامین منابع همین صندوق مشکل بازشستگان فولاد حل شود.

کد مطلب 3874419

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