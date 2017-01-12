بافت تاریخی شهر مجن بهسازی و احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر پنج شنبه در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر مجن به میزبانی شهرداری این شهر ضمن تاکید بر ضرورت نگاه ویژه به بافت شهری مجن از بعد گردشگری و توسعه شهری، ابراز داشت: یکی از ویژگی های بافت شهری مجن، مقوله پلکانی بودن قلمداد می شود که می تواند جاذبه گردشگری این شهر باشد لذا ضرورت حفظ این بافت و جریان داشتن نبض زندگی در آن، در زمره بخش های تفاهم نامه منعقد شده بین مسکن و شهرسازی و شهرداری این شهر است.

وی موضوع این تفاهم نامه را بهسازی معابر، سنگ فرش بافت تاریخی، بهسازی معابر مسجد و حسینیه مجن، بهسزای بافت پلکانی و ... دانست و افزود: مجن دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است که در زمره آنها، بافت شهری پلکانی است که قطعا حفظ آن می تواند در راستای جذب گردشگر موثر واقع شود از سوی دیگر یکی از تاکیدات نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، ضرورت نگاه ویژه به توسعه شهری در کنار حفظ این بافت است که در این راستا نیز اقداماتی در تفاهم نامه مذکور صورت خواهد گرفت.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان همچنین گفت: تفاهم نامه بین این اداره و مجموعه مدیریت شهری مجن می تواند راه را برای بهسازی بافت شهری در کنار توسعه شهری و مقوله مسکن به همراه داشته باشد که شاید تا پیش از این به کندی پیش می رفت.

صادقی افزود: سازمان مسکن و شهرسازی استان در راستای اهداف خود و درخواست شهرداری و شورای اسلامی شهر مجن با همراهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای زنده سازی و احیاء بافت تاریخی و با ارزش این شهر و مرمت آن در قالب تفاهم نامه همکاری، برای ایجاد جریان زندگی در بافت، حفاظت، مرمت و احیاء و کمک با مشارکت مردم برنامه های ویژه خواهد داشت که در آینده این برنامه مدون عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های طرح های توسعه شهری، همراهی و همکاری مردم بومی با مسکن و شهرسازی است که در طرح های در دست اجرا برای مجن قطعا سهم مشارکت مردم در توسعه شهری دیده خواهد شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان همچنین درباره کیفیت اجرای تفاهم نامه همکاری شهر مجن، گفت: طول طرح بهسازی بافت شهری مجن ۴۰۰متر است و این امر با همراهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود در چند فاز با موضوع بهسازی و کف سازی کوچه مسجد جامع صورت خواهد گرفت.

شهردار مجن نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی این نهاد در اجرای کامل تفاهم نامه بین مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری این شهر در بهسازی اماکن شهری و معابر مجن، گفت: بافت قدیمی مجن، بسیار با ارزش است که در سال های اخیر با اقداماتی نظیر کف سازی و سنگ فرش نسبت به احیای آن اقدام شده که خوشبختانه امروز شاهد تحولات خوبی در زمینه احیای بافت قدیمی این شهر هستیم.

مجید آقایی بیان داشت: عملیات کف سازی بافت قدیمی مجن از سال های قبل آغاز شده که در این مدت با هدف جلوگیری از ترک بافت تاریخی مجن توسط شهروندان اقداماتی نظیر همسطح سازی، سنگ فرش، پیرایش محیطی و همچنین توجه به نمای ساختمان های مجاور طی نشست ها و جلسات معتدد پیگیری شده است.