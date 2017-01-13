انتقاد دیده بان حقوق بشر از خفقان شدید در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مراة البحرین، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش ۲۰۱۷ خود از افزایش سرکوب فعالان و منتقدان رژیم بحرین در سال گذشته میلادی خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر؛ رژیم بحرین مهمترین جمعیت سیاسی معارضان را منحل و بسیاری از فعالان حقوق بشری و شخصیت های دینی را محاکمه کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر به ممنوع الخروج کردن بسیاری از فعالان از سوی رژیم بحرین و اخراج شماری پس از سلب تابعیت آنها اشاره کرده و آورده است که این اقدامات سرکوبگرانه ضد آزادی بیان و جمعیت ها در نابسامانی وضعیت حقوق بشر اثر بدی گذاشته است و افق های دست یابی به راهکار سیاسی برای مشکلات داخلی بحرین را با بن بست روبرو کرده است.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: با وجود اینکه مقامات بحرینی به خفان طی سالها ادامه داده اند اما در سال ۲۰۱۶ عزم خود را برای ایجاد خفقان کامل جزم کردند. ثبات طولانی مدت در بحرین منوط به در پیش گرفتن خط مشی اصلاح گرایانه مبتنی بر احترام به حقوق بشر است که متاسفانه مقامات بحرین در مسیر عکس حرکت می کنند.

از سوی دیگر منابع بحرینی اعلام کردند: رژیم بحرین باز هم اجازه برپایی فریضه نماز جمعه در مسجد امام صادق(ع) در منطقه الدراز یعنی محل سکونت شیخ عیسی قاسم را نداد.