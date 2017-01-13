هدف دشمن تبدیل موصل و حلب به محل حمله به مرزهای ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایرج مسجدی شب گذشته در آئین نخستین سالگرد شهادت سردار سیاح طاهری و شهدای منطقه سده و جمشید آباد در محل سینما نفت آبادان اظهار کرد: اگر فرماندهان، دیروز آبادان را حفظ کردند، اکنون نسلهای بعد از آنها آرامش ایران را در منطقه ای نا امن به وجود آورده اند. خط مقدم رزمندگان ما دیروز آبادان و خرمشهر و مهران و حاج عمران بود و حالا موصل و لبنان و حلب و سوریه است.

وی با بیان اینکه هدف جریان نفاق و تکفیر، نابودی و از بین بردن مقدسات تشیع است، اظهار کرد: استراتژی داعش این بود که حلب و موصل را به عنوان پایگاه قدرت تبدیل کنند و به مرزهای ایران اسلامی هجوم آورند.

سرار مسجدی تصریح کرد: شهدا افتخار اسلام، انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و همه ما هستند، شهدا برایمان عزت، آبرو، استقلال، قدرت و امنیت را به ارمغان آوردند و سبب تثبیت قدرت و امنیت نظام و ایران اسلامی سرزمین شدند.

مشاور عالی فرمانده سپاه قدس با ابلاغ سلام و ارادات همه مجاهدان جبهه های حق از سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و در راس آن فرمانده بزرگوار سردار سلیمانی به همه آبادانی ها به ویژه خانواده های معزز شهدا گفت: قریب به اتفاق حاضران در دوران جنگ تحمیلی در منطقه آبادان بوده اند و جنگ را دیده و لمس کرده اید، اگر دیروز در محاصره جزیره آبادان، رزمندگان و شهدا سبب ایجاد امنیت و حفظ این جزیره از محاصره دشمن تا بن دندان مسلح بودند و آن را حفظ کردند و آبادان باقی ماند، امروز شهدای بزرگوارمان همچون شهید طاهری یک جزیره و یک سرزمین بزرگتری به نام ایران اسلامی را آنهم در اقیانوسی از ناامنی ها به جهت وجود تکفیری ها و جنگهای منطقه ای در امنیت کامل قرار داده اند.

امنیت ایران هدیه مدافعان حرم

سردار مسجدی افزود: در زمان حاضر حفظ ایران اسلامی و تامین امنیت همه ما در تمامی نقاط شرق، غرب، جنوب و شمال کشورمان توسط این بزرگواران انجام می شود، امنیت و آرامش هدیه شهدای مدافع حرم به ما است.

وی اظهار کرد: شهید طاهری روزی در آبادان و در یگانهای رزم دفاع از جمهوری اسلامی می جنگید و در این راه نیز به شدت مجروح شد و دیگر روز در سوریه علیه دشمن تکفیری به مقابله برخاست.

سردار مسجدی در خصوص دلائل مبارزه شهدای مدافع حرم با دشمن در خان طومان، حلب، دمشق، فلوجه، موصل، تکریت و غیره تصریح کرد: شهادت در سرزمین های اطراف ما توسط شهدای مدافع حرم یک جنبه اش دفاع از اعتقادات و حرمهای شریف است که نباید دست دشمن به آنجاها برسد و دیگر آنکه دفاع و حضور در این میدانها، دفاع از امنیت، منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی است، خط مقدم جبهه های ما دیروز در اروندرود و شلمچه و مهران و حاج عمران بود امروز این خط مقدم منتقل شده به دمشق و حلب و موصل و فلوجه.

وی یادآور شد: زمانی صدام حسین قرارداد الجزایر را پاره کرد و با ۱۱ لشکر مکانیزه، پیاده و زرهی به ایران حمله کرد تا به خیال خام خود ایران را بگیرد اما همه ما ایستادیم و مقابله و دفاع کردیم، اکنون همین صحنه در یک عرصه بزرگتر تکرار شد و آن این است که یک جریان نفاق، تکفیر، ضد اسلام و دشمن خونین شیعیان به نام تکفیری ها، داعشی ها، جبهه النصره، جیش الحر و ده ها نام مختلف دیگر و با یک هدف مشترک ایجاد شد و کمر به نابودی تمام مقدسات شیعیان بستنند.

حمله به کانون اصلی شیعه

مشاور عالی فرمانده سپاه قدس گفت: استراتژی نیروهای تکفیری آن است که ما باید ابتدا عراق و شام را بگیریم و قدرت خلافت اسلامی با دو پایتخت «حلب در شام» و «موصل در عراق» را تشکیل دهیم و پس از سقوط این دو کشور و ایجاد یک پیوند و قدرت سرزمینی بزرگ، حمله اصلی خود را به کانون اصلی مرکز تشیع یعنی جمهوری اسلامی آغاز می کنیم.

سردار مسجدی افزود: وظیفه ما آن است که در مقابل این تهاجم، دشمنی و برنامه ریزی تکفیری ها آن هم در مناطقی که حضور دارند، بایستیم تا به این ترتیب نگذاریم آنان با هدف نهایی خود برسد، انسانهای بزرگی همچون شهیدان طاهری و تقوی کوشیدند تا دشمن را در عمق استراتژیک دنبال کنند و خط مقدم خود را از مرزهای جمهوری اسلامی به یک عمق ببرند و آنجا دشمن را نابود کنند تا دست آنان به مرزهای سرزمینی ایران اسلامی نرسد و در اینجاست که خط مقدم ما می شود حلب، موصل، الرمادی و غیره و دشمن بایستی نابود شود.

وی اظهار کرد: اگر رزمندگان و فرزندان ما در دوارن دفاع مقدس ۸ ساله در ایران اسلامی به مقابله با دشمن می پردازند و نتیجه آن تقدیم چهار هزار شهید از آبادان پایتخت مقاومت ایران اسلامی و ۲۰۰ هزار شهید جمهوری اسلامی اسلامی می شود، امروز رزمندگان اسلام جلو دشمن را در سرزمینی دیگر و با همراهی و همکاری نیروهای مردمی در عراق و سوریه و مجاهدان و ارتشهای منطقه اعم از فاطمیون (مجاهدان افغان)، زینبیون (شیعیان پاکستانی) و حیدریون (مجاهدان عراقی) در قالب یک ائتلاف، تشکیل و قدرت بین المللی بزرگ به مبارزه علیه دشمن تکفیری می پردازند.

سردار مسجدی تصریح کرد: شهیدان طاهری، تقوی، همدانی و غیره که در دوران دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند تجربه خود را در قالب کارشناسان جنگی به رزمندگان جبهه مبارزه با داعش منتقل و به سازماندهی آنان می پرداختند.

مشاور عالی فرمانده سپاه قدس گفت: شهید طاهری به همراه صدها و هزاران رزمنده دیگر در جنوب حلب به شهادت رسیدند تا امنیت و آسایش امروز و فردای ملت ایران تامین شود.

سردار مسجدی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم از افتخارات بزرگ سرزمین ما هستند، افزود: بیش از دو ماه است که نیروهای عراقی با پشتیبانی قاطع و حمایت همه جانبه رزمندگان جمهوری اسلامی در موصل عملیات گسترده ای را علیه تکفیری ها آغاز کرده اند و هم اکنون نیز بخشهای زیادی از موصل آزاد شده است.

حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان نیز در این مراسم با بیان اینکه بخشی از دینی که شهدای داریم را برای حضور و شرکت در این آئین و تعظیم شعائر اسلامی و بخشی را برای انجام وظیفه و تکلیف به انجام می رسانیم، اظهار کرد: معامله با خداوند نتیجه حدود ۶۰ سال عمر با عظمت شهید طاهری بود که بسیار مقدس و ارزشمند بود. خداوند جان این شهید را به عنوان یک متاع گرانقدر و گران سنگ از وی گرفت و مشتری او شد.

وی با اشاره به اینکه رفتار شهدا و زندگی آنان سراسر الگوست، تصریح کرد: شهید سیاح طاهری در هر سنگری که احساس تکلیف می کرد، وارد می شد و آن را به نحو بسیار خوبی انجام می داد بدون آنکه بخواهد نام و اثری از خودش باشد.

امام جمعه آبادان گفت: شهید طاهری کارش خدایی و تربیت یافته مکتب ولایت بود. او حق گرا بود و این حقیقت را در بودن زیر پرچم ولایت می دید.

حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: از برجستگی های شیهد طاهری آنکه ولایت را محور قرار می داد و اهل کینه و غیبت نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مدافع حرم سردار سعید سیاح طاهری در سال ۱۳۳۶ در شهرستان آبادان به دنیا آمد. دوران نوجوانی او با اوج گیری مبارزات حق طلبانه مردم ایران بر علیه رژیم طاغوت مصادف بود به همین دلیل وارد عرصه ریشه کنی نظام طاغوتی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) شد.

شهید سردار سیاح طاهری در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مسئولیت فرماندهی رده های مختلف رزمی را در جبهه های گوناگون را بر عهده برداشت و در عملیاتهای مختلف نیز مجروح شد و با از دست دادن قسمت زیادی از سلامتی و اهدای یک چشم خود به درجه ۷۰ درصدی جانبازی نائل شد.

شهید سیاح طاهری پس از دوران دفاع مقدس نیز با حضور در عرصه های مختلف فرهنگی در ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس کوشید و اقدامات موثری را در این راه از جمله ایجاد موزه دفاع مقدس آبادان و برگزاری یادواره های شهدا و عملیاتهای جنگ تحمیلی به انجام رساند.

پس از آنکه حرم اهل بیت در سوریه از سوی دشمنان مورد تهدید قرار گرفت او که اشتیاق زیادی به خدمت و شهادت در راه خدا داشت، به صف جهاد بر علیه گروههای تکفیری و ضد اسلام در مسئولیت مستشاری پیوست تا اینکه در روز چهارشنبه ۲۳ دی ماه پس از سالها صبر و بی تابی در پیوستن به همرزمان شهیدش، به شهادت رسید.