بزرگداشت تورج منصوری و فرهاد توحیدی در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، به پاس یک عمر فعالیت هنری «فرهاد توحیدی» فیلمنامه‌نویس و «تورج منصوری» مدیرفیلمبرداری و کارگردان سینمای ایران، بزرگداشت این دو هنرمند سینمای ایران در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد.

در افتتاحیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، بزرگداشت چهار هنرمند برگزار می‌شود و به جز توحیدی و منصوری، دو هنرمند دیگر که در این بخش مورد تجلیل جشنواره قرار می‌گیرد، متعاقبا اعلام خواهد شد.

بنا بر این گزارش، فرهاد توحیدی، متولد: ۱۳۳۵، رشت، دانش‌آموخته رشته ادبیات دراماتیک است. او فعالیت هنری را در تئاتر و سینما سال ۱۳۵۵ آغاز و اوایل دهه ۶۰ به طور حرفه‌ای نگارش فیلمنامه را در سینما و تلویزیون ادامه داد. نگارش فیلمنامه‌های سینمایی همچون مرد عوضی، مربای شیرین، دنیا، گاهی به آسمان نگاه کن، پاداش سکوت، توکیو بدون توقف، شهر موش‌ها ۲، ۵۰ کیلو آلبالو، امکان مینا را در کارنامه دارد و دو بار برای گاهی به آسمان نگاه کن و امکان مینا (کمال تبریزی) نامزد سیمرغ بلورین بوده است. از مسئولیت‌های توحیدی طی دهه‌های اخیر می‌‌توان به ریاست هیات مدیره خانه سینما و دبیری سیزدهمین و چهاردهمین جشن سینمای ایران اشاره کرد.

تورج منصوری، متولد: ۱۳۳۵، تهران، دانش‌آموخته سینما از دانشگاه اشلند ایالت اورگان آمریکاست. وی فعالیت هنری را از سال ۱۳۵۰ با عکاسی شروع کرد و سپس در چند فیلم کوتاه تلویزیونی به عنوان دستیار کار کرد و چند فیلم کوتاه برای تلویزیون مشهد ساخت. منصوری از سال ۵۹ فیلمبرداری در سینمای کوتاه را آغاز کرد. از آثار شاخص او به عنوان مدیر فیلمبرداری می‌توان به جاده‌های سرد، درمسیرتندباد، هامون، ابلیس، بانو، جنگ نفتکش‌ها، بلندی‌های صفر، چهره، نان وعشق و موتور ۱۰۰۰، قارچ سمی، مهمان مامان، دست‌های خالی، آواز گنجشک‌ها، محاکمه در خیابان، دعوت، آینه‌های روبرو، جرم، گشت ارشاد، پل چوبی و... اشاره کرد. او کارگردانی فیلم‌های سینمایی هوای تازه، بازیچه، فرارمرگبار و انتخاب را در کارنامه دارد و از مسئولیت‌هایش در دهه‌های گذشته می‌توان به ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی خانه سینما و ریاست انجمن فیلمبرداران سینمای ایران اشاره کرد. او در زمینه تهیه‌کنندگی و بازیگری نیز فعالیت داشته است. از آخرین کارهای او می‌توان به ایران برگر، فصل نرگس، سینمانیمکت و ملی و راه‌های نرفته‌اش اشاره کرد. منصوری برای جاده‌های سرد و هامون دو بار جایزه فیلمبرداری را از جشنواره فجر دریافت کرده و بارها نامزد این جایزه بوده است.