محبوبی: تصادفات پایان هفته در آذربایجان غربی ۳۶ مصدوم برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در مجموع، طی روزهای پنجشنبه و جمعه، حوادثی از جمله برخورد خودروها، واژگونی، انحراف از جاده و برخورد موتورسیکلت با تراکتور در محورهای مختلف استان گزارش شد که نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای هلال‌احمر بلافاصله پس از دریافت گزارش، به محل حوادث اعزام شدند.

وی ادامه داد: در محور بوکان ـ میاندوآب برخورد موتورسیکلت با تراکتور یک مصدوم، در محور ارومیه ـ تبریز برخورد وانت مزدا دوکابین و سمند ۲ مصدوم، در محور ارومیه ـ سرو واژگونی کامیون ۶ چرخ ۲ مصدوم و در محور خوی ـ جلفا تصادف پژو ۲۰۷ و تندر۹۰ چهار مصدوم برجا گذاشت.

محبوبی افزود: همچنین انحراف خودروی پیکان در محور خوی ـ ایواوغلی ۴ مصدوم، دو حادثه واژگونی خودرو در محور سلماس ـ تسوج مجموعاً ۳ مصدوم، انحراف و واژگونی پرشیا در محور شوط ـ چایپاره یک مصدوم و انحراف و واژگونی سمند در محور میاندوآب ـ مهاباد ۲ مصدوم برجای گذاشت.

وی اضافه کرد: در یکی از حوادث پرمصدوم، برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ در محور اشنویه ـ ارومیه ۹ مصدوم داشت و در تازه‌ترین حادثه نیز واژگونی یک دستگاه تویوتا وانت در محور تکاب ـ تخت سلیمان ۸ مصدوم برجا گذاشت که با کمک مردم محلی رهاسازی و پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی گفت: در کنار حوادث جاده‌ای، عملیات جست‌وجوی مرد ۳۸ ساله‌ای که در رودخانه زاب شهرستان سردشت غرق شده بود نیز با تلاش نجاتگران پایگاه نلاس، نیروهای مردمی و دیگر سازمان‌های امدادی ادامه یافت و در نهایت با کشف پیکر و تحویل آن به مراجع ذی‌صلاح پایان یافت.

وی یادآور شد: جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از رانندگان و مسافران می‌خواهد در ایام تعطیلات تابستانی، با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های خطرناک، استراحت کافی و توجه جدی به شرایط جاده، از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.