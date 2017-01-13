نمازجمعه این هفته در بیست و ششمین نقطه استان یزد اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان اشکذر پیش از ظهر جمعه در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد تا با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه استان یزد، امام جمعه رستاق معرفی شود.

در این مراسم که با حضور شاه حسینی فرماندار اشکذر و حجت‌الاسلام رضا شریفی برگزار شد، حجت‌الاسلام مصطفی دلاوری به عنوان امام جمعه دهستان رستاق از توابع شهرستان اشکذر معرفی شد.

مردم دهستان رستاق که مدت‌ها خواستار و پیگیر اقامه نمازجمعه در منطقه خود بودند، امروز نخستین نمازجمعه این منطقه را به امامت حجت‌الاسلام دلاوری در مسجد جامع صدرآباد اقامه کردند.

به گزارش مهر، در حال حاضر در ۹۰۰ نقطه از کشور نمازجمعه اقامه می‌شود که ۲۶ نقطه از آن مربوط به استان یزد است.