  1. استانها
  2. یزد
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

با معرفی امام جمعه رستاق؛

نمازجمعه این هفته در بیست و ششمین نقطه استان یزد اقامه شد

نمازجمعه این هفته در بیست و ششمین نقطه استان یزد اقامه شد

یزد ـ نمازجمعه تا این هفته در ۲۵ نقطه از استان یزد اقامه می‌شد اما با معرفی امام جمعه دهستان رستاق، این هفته در بیست و ششمین نقطه استان یزد نیز نمازجمعه اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان اشکذر پیش از ظهر جمعه در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد تا با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه استان یزد، امام جمعه رستاق معرفی شود.

در این مراسم که با حضور شاه حسینی فرماندار اشکذر و حجت‌الاسلام رضا شریفی برگزار شد، حجت‌الاسلام مصطفی دلاوری به عنوان امام جمعه دهستان رستاق از توابع شهرستان اشکذر معرفی شد.

مردم دهستان رستاق که مدت‌ها خواستار و پیگیر اقامه نمازجمعه در منطقه خود بودند، امروز نخستین نمازجمعه این منطقه را به امامت حجت‌الاسلام دلاوری در مسجد جامع صدرآباد اقامه کردند.

به گزارش مهر، در حال حاضر در ۹۰۰ نقطه از کشور نمازجمعه اقامه می‌شود که ۲۶ نقطه از آن مربوط به استان یزد است.

کد مطلب 3875802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها