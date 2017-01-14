مراکز بهداشتی گلشهر، شهرک غرب و امیرکبیر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حریری ظهر شنبه در دیدار با رییس شورای استان، گفت: پیش از این فقط ۱۵ مرکز بهداشتی درمانی بار خدمات به کل شهرستان را به دوش می کشید.

وی اظهار کرد: با هداف تسهیل دسترسی و ارایه خدمات جامع به جامعه و در راستای کاهش ازدحام مراجعین به مراکز تعداد مراکز و پایگاه های سلامت افزایش یافت.

وی افزود: اکنون ۱۸ مرکز فعال است و ۶ مرکز نیز به زودی وارد چرخه می شوند که در مجموع ۲۴ مرکز جامع سلامت با پایگاه های ضمیمه به ارایه خدمت خواهند پرداخت.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان زنجان یادآور شد: علاوه بر این اقدام ثبت اطلاعات جامعه را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد دآغاز کرده ایم.

حریری به اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی تعیین شده برای احداث و بهسازی پایگاه ها و مراکز درمانی استان زنجان اشاره و ابراز کرد: با اجرای طرح تحول سلامت وزارت بهداشت اعتبارات مناسبی برای بهبود زیر ساخت ها پیش بینی کرده است که باید در موعد مقرر نسبت به جذب آن اقدام کرد.

به گفته وی بخشی از اعتبار اولیه از محل ۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شده جذب شده و مکان یابی برای احداث مراکز بهداشتی درمانی انجام شده است اما فرصت برای جذب این اعتبارات و اجرای عملیات عمرانی محجدود است بنابراین مسئولان باید حمایت های خود را دو چندان کنند.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان زنجان اظهار کرد: طی دو سه ماه آتی مراکز گلشهر،شهرک غرب و امیرکبیر افتتاح می شود اراضی مربوط به پنج مرکز تامین شده و عملیات احداث آغاز می شود ، ۱۰ مرکز سلامت جامع نیز دارای بافت فرسوده اند و نیاز به بازسازی دارند.

حریری خواستار حمایت همه جانبه شوراها و شهرداری ها شد و گفت: در تامین زمین در محله های قدیمی شهر، صدور پروانه و مجوز آغاز به کار ، تامین پارکینگ و تراکم ها شورا و شهرداری می توانند با حمایت خود موجب تسریع امور و تحقق اعتبارات شوند.

وی تاکید کرد: اجرای طرح تحول سلامت نعمتی است که باید با تلاش و همکاری از آن نهایت بهره را برد.

حریری اظهار کرد: در صورتیکه قدر این فرصت را ندانیم اعتبارات به موفع جذب نمی شود و فرصت خدمت رسانی به جامعه ازدست می رود.