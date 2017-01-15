به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، سیروس آقاجری با اشاره به آغاز شمارش معکوس راه‌اندازی پروژه تلمبه‌خانه نفت غرب کارون، گفت: پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان امسال با ظرفیت انتقال روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت‌خام، در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد.

مجری احداث خط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت‌خام میادین غرب کارون در شرکت ملی نفت با اشاره به تامین کالا و تجهیزات اساسی این طرح نفتی، تصریح کرد: در حال حاضر راه‌اندازی این تلمبه‌خانه به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است و فاز اول این پروژه با هدف انتقال نفت خام سنگین انجام می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیون یورویی در بخش ارزی این پروژه، اظهار داشت: در حال حاضر در آستانه برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکاران، با هدف افزایش ظرفیت انتقال نفت از ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون بشکه در روز هستیم.

آقاجری افزود: با برگزاری مناقصه، قرار است ۲ تلمبه خانه جدید در کنار تلمبه خانه‌های موجود غرب کارون و امیدیه ساخته شود که با احداث خط لوله جدید ۴۲ اینچی از غرب کارون تا تاسیسات گناوه، ظرفیت انتقال نفت کشور افزایش می‌یابد.

وی در خصوص برنامه صادرات نفت سنگین میادین غرب کارون با بهره‌برداری از این طرح هم توضیح داد: صادرات نفت خام سنگین به صورت مستقیم شامل دو بخش بوده که بخش موجود ۳۰۰ کیلومتر، خط لوله ۳۶ و ۳۲ اینچ است که ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از طریق آن به تاسیسات بهرگان منتقل خواهد شد.

آقاجری در خصوص وضعیت احداث خط لوله و انتقال نفت خام میادین غرب کارون هم بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی، قرار است نفت سبک از غرب کارون به امیدیه ارسال و پس از تحویل به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به سمت مبادی صادراتی خارگ منتقل شود؛ این درحالی است که نفت سنگین را به صورت مستقیم به پایانه‌های صادراتی ارسال می‌کنیم.

به گفته وی در صورت افتتاح همزمان تلمبه‌خانه غرب کارون و امیدیه، از طریق بهرگان صادرات از سال آینده آغاز می‌شود؛ اما بر اساس برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران، حجم ۳۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت‌خام با تغییر مسیر خط لوله در نزدیکی بهرگان توسط یک لوله ۴۲ اینچ، پس از انتقال به تاسیسات گناوه به پایانه خارگ رسانده و صادر می‌شود.

این مقام مسئول در خصوص سرمایه‌گذاری این پروژه نفتی هم توضیح داد: سرمایه اختصاص یافته برای احداث خط لوله ۴۲ اینچ و ۲ تلمبه‌خانه جدید با مدت زمان پیش‌بینی‌شده احداث ۲ ساله، حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده که قرار است از طریق منابع داخلی شرکت ملی نفت (SPV) تامین شود.