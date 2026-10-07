به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد صبح چهارشنبه در دیدار جمعی از نمایندگان اتحادیه مرغداران استان اصفهان با اشاره به نوسانات قیمت در بازار و تأثیر آن بر معیشت مردم، اظهار کرد: بسیاری از افزایش قیمت‌های کنونی، نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های تولید و گرانی نهاده‌هاست. برای نمونه افزایش قیمت مواد اولیه‌ای مانند پلاستیک، زنجیره‌وار بر قیمت محصولات نهایی اثر می‌گذارد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی نباید صرفاً بر مصرف‌کننده متمرکز باشد، تصریح کرد: برای حفظ پایداری «تولید ملی»، حمایت از تولیدکننده در برابر تورمِ نهاده‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است و نباید اجازه داد تولیدکنندگان زیر بار فشار هزینه‌ها از چرخه خارج شوند.

انتقاد از ماندگاری روش‌های سنتی در کشاورزی و دامپروری

امام جمعه اصفهان با مقایسه پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های برق، پزشکی و نظامی با دوران پیش از انقلاب، به ضعف در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حالی که تولید برق کشور از هفت هزار مگاوات به بیش از ۹۰ هزار مگاوات افزایش یافته، کشاورزی ما همچنان با روش‌های سنتی و غرقابی دست‌به‌گریبان است که هدررفت منابع آبی را به دنبال دارد.

وی بر ضرورت صیانت از منابع آب از طریق به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و اصلاح الگوهای بهره‌برداری تأکید کرد.

بازارهای صادراتی، فرصتی برای عبور از بحران

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های صنعت مرغداری پرداخت و ابراز کرد: در زمان‌هایی که تولید داخلی با مازاد مواجه می‌شود، باید بسترهای صادرات به کشورهای همسایه تقویت شود. مدیریت نشدن بازارهای صادراتی، نه تنها فرصت ارزآوری را از بین می‌برد، بلکه موجب می‌شود این جایگاه و فرصت‌های تجاری به رقبای خارجی واگذار شود.

در ادامه این نشست، نماینده صنف مرغداران استان اصفهان با تبیین گسست موجود میان بخش تولید و بازار، عنوان کرد: بزرگ‌ترین چالش فعالان این حوزه، نبودِ ارتباط ساختارمند میان تولیدات خام و صنایع تبدیلی است.

وی افزود: کشاورزی و دامپروری تا زمانی که به صنایع غذایی و کارخانه‌های فرآوری متصل نشوند، به رونق پایدار دست نخواهند یافت. اتصال این حلقه مفقوده، اصلی‌ترین پیش‌شرط برای توسعه صنعت کشاورزی و دامپروری در استان است که نیازمند توجه ویژه و بسترسازی‌های لازم است.