الیاس پرهیزگار از ادامه مسابقات جودو قهرمانی جهان بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس پرهیزگار تنها نماینده ایران در رقابت‌های جودوی قهرمانی جهان که به میزبانی باکو آذربایجان جریان دارد، امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به مصاف حریف خود رفت.



پرهیزگار که در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده بود، در دور دوم برابر نماینده اسلوونی قرار گرفت و در پایان این مبارزه با دریافت سه اخطار بازنده شد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.



در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۹۳ کشور با ۶۲۲ ورزشکار حضور دارند که در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم ۴۸ جودوکار برای کسب عنوان قهرمانی جهان به رقابت پرداختند.