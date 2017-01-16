علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حفظ و صیانت از محیط زیست یک وظیفه عمومی به شمار می رود، درباره جزئیات تصویر برداری از پلنگ توران شاهرود، ابراز داشت: کارشناسان حیات وحش طی برنامه پایش جمعیت یوز در ذخیرگاه زیست کره توران حوالی ظهر یک شنبه موفق به تصویر برداری از یک پلنگ بالغ شدند.

وی افزود: در تنها مطالعاتی که در سال ۹۱ بر روی جمعیت پلنگ ایرانی در محدوده پارک ملی توران بیارجمند شاهرود توسط کارشناسان حیات وحش انجام شد ۹ قلاده پلنگ برای این منطقه برآورد شده است.

سرپرست حفاظت از محیط زیست شاهرود با بیان اینکه گونه های ارزشمندی مانند پلنگ و یوزپلنگ نیازمند حفاظت و آگاه سازی جوامع محلی است، ابراز داشت: متاسفانه دامداران و ساکنان روستاهای حاشیه پارک ملی کویر از بیمه بودن پلنگ و یوزپلنگ نا آگاه هستند و این امر به آن معنا است که هر گونه خسارت و ضرر و زیان وارده از جانب این دو گونه ارزشمند تحت پوشش بیمه خواهد بود و این مهم می طلبد تا در رسانه های ملی وجود آگاهی بخشی از این دست بیشتر مطرح شود تا شاهد جمعیت بیشتری از این گونه هایت ارزشمند باشیم.

قربانلو در ادامه تاکید کرد: متاسفانه برخی افراد به محض مشاهده پلنگ و یوزپلنگ با خودرو یا موتورسیکلت به دنبال آنها می کنند و با این کار باعث ایجاد خسارت به حیات وحش خواهند شد و باید توجه داشت ذخیرگاه توران دارای ارزش حیات وحش بسیار بالایی است که همه افراد در حفظ و صیانت از آن باید کوشا باشند.

وی افزود: عدم شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده، همکاری با محیط بانان منطقه، احتیاط در رانندگی به هنگام عبور از زیستگاه های حیات وحش و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی و صحبت با دوستان درباره اهمیت حفاظت از یوزپلنگ و پلنگ و اطلاع رسانی سریع و به موقع در صورت مشاهده این دو گونه ارزشمند به اداره حفاظت از محیط زیست مواردی است که می تواند در راستای حفظ گونه های نادر حیات وحش در محیط زیست کمک کند.