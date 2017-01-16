سیدپیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پهلوگیری کشتیهای نفتکش در پایانههای نفتی ایران، گفت: در طول یکسال گذشته تاکنون و با لغو محدودیتهای پیش روی صادرات نفت، ورود و تردد کشتیهای نفتکش و حامل میعانات گازی به پایانههای نفتی ایران در خلیج فارس، با افزایشی ۵۰ درصدی در مقایسه با پارسال همراه شده است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون کشتیهای نفتکش تحت اجاره شرکتهای بزرگ نفتی جهان همچون توتال فرانسه، انی ایتالیا، لوک اویل روسیه، چین و ژاپن در پایانههای نفتی کشور پهلوگیری و اقدام به بارگیری نفت خام و میعانات گازی میکنند، تصریح کرد: در شرایط فعلی، پایانههای نفتی کشور دارای بالاترین استاندارد جهانی بوده و محدودیتی برای پهلوگیری نفتکشهای خارجی وجود ندارد.
این مقام مسئول همچنین در خصوص افزایش توان عملیاتی صادرات میعانات گازی ایران در منطقه خلیج فارس، توضیح داد: با افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی در پارس جنوبی، حجم صادرات این محصول هم افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون از سه مسیر، میعانات گازی فازهای پارس جنوبی صادر میشود، بیان کرد: سه گوی شناور، اسکلههای سایت اول و دوم پایانه گاز عسلویه، از توان صادرات و انتقال میعانات گازی کشور به کشتی برخوردار هستند.
موسوی با اشاره به تعریف و اجرای یک طرح جدید به منظور پهلودهی و بارگیری کشتیهای غول پیکر در پایانه گاز عسلویه، بیان کرد: هم اکنون امکان پهلوگیری کشتیها با ظرفیت ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن برای صادرات میعانات گازی کشور، در پایانه گاز عسلویه فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی توان و ظرفیت فعلی بارگیری و صادرات میعانات گازی کشور را حدود دو میلیون بشکه عنوان کرد و افزود: با توجه به آبخور پایانهها، محدودیتی برای صادرات میعانات گازی وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به افزایش تردد کشتیهای نفتکش پس از لغو تحریمها، خاطرنشان کرد: با این وجود، تاکنون هیچ گونه حادثهای در پایانههای نفتی کشور رخ نداده و عملیات پهلودهی، بارگیری و جداسازی کشتیهای نفتکش، با موفقیت توسط کارکنان ایرانی پایانههای نفتی کشور انجام گرفته است.
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