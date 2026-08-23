به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، کارشناسان پلیس اطلاعات با همکاری پلیس فتا فردی را که با انتشار مطالب مغرضانه و تمسخرآمیز در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی و تشویش اذهان عمومی شده بود، شناسایی و در عملیاتی دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از مواجهه با مستندات دیجیتال و ادله کافی پلیس، به فعالیت مجرمانه خود در فضای مجازی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی اسفراین گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.