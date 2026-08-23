رشد ۵۰ درصدی اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، مجموعا حدود ۵۲ هزار و ۳۳۸ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ارزش بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال به مشتریان بانک صادرات ایران پرداخت شد که هر دوی این شاخص‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۹ و ۵۰ درصد رشد کرده است.

در این مدت اعطای وام ازدواج و تهیه جهیزیه که به دو شکل حضوری در شعب و غیرحضوری از طریق نئوبانک سپینو انجام شده است، افزایش قابل توجهی نسبت به ۵ ماهه نخست سال گذشته تجربه کرده به نحوی که با پرداخت ۱۱۶ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال، ۳۴ هزار و ۷۷۲ نفر از این نوع بسته اعتباری قرض‌الحسنه بهره‌مند شده‌اند و رشد حدود ۵۳ درصدی در تعداد و میزان پرداختی‌ها را به ثبت رسانده‌اند.

با حفظ همین روند صعودی، وام قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز با رشد ۱۸ درصدی در تعداد و ۲۷ درصدی در ارزش ریالی پرداختی‌ها همراه شده است. برآوردها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه ۱۴۰۵، بیش از ۱۷ هزار و ۵۶۶ نفر با مراجعه به شعب بانک صادرات ایران نسبت به دریافت این نوع وام قرض‌الحسنه اقدام کرده‌اند که ارزش ریالی آن حدود ۱۶ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال می‌شود.

افزایش دامنه اعطای وام‌های ازدواج و فرزندآوری به نحوی است که باعث شده بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر همواره در بین برترین بانک‌های کشور از نظر تعداد و ارزش ریالی پرداختی‌ها در این بخش قرار بگیرد. حمایت از خانوارها و نقش‌آفرینی در تحقق اهداف جمعیتی از جمله مهم‌ترین ثمرات این حضور بوده است.