زیرساخت های سرمایه گذاری مشترک با کشور چین دراستان مرکزی مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی دوشنبه شب در نشست مشترک مسئولان استان مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی و رئیس مرکز سرمایه گذاری جمهوری خلق چین در اراک، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در طول دهه گذشته روابط خوب و گرمی را با یکدیگر تجربه کرده اند و این روابط با تمام فراز و فرودهایی که داشته، رو به جلو بوده است.

وی افزود: رئیس اتاق بازرگانی کشور چین آقای وان یانگ گو، کاملا به شرایط موجود ایران و استان مرکزی آگاه است که این می تواند در روابط اقتصادی و تجاری و صنعتی هر دو کشور موثر باشد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر روابط با کشورها و ملت ها براساس آرمان های بزرگ و ارزش های انسانی تاکید دارد و این آرمان ها برای کشورهای دوست تعریف شده است.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران روزهای سختی را پشت سر گذاشته، از زمان جنگ تحمیلی که برای درهم کوبیدن استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت تا زمان تحریم های ناعادلانه و در این میان ما کشور چین و ملت چین را همواره به عنوان دوست در کنارمان احساس کرده ایم.

استاندار مرکزی با اشاره به روابط عمیق و ناگسستنی بین دو کشور ایران و چین بیان داشت: این رابطه در همه حوزه ها به ویژه در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری باید روز به روز گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: با شنیدن صحبت های آقای وان یانگ گو، رییس اتاق بازرگانی جمهوری خلق چین دانستم که اطلاعات خوبی در مورد ایران و استان مرکزی دارد و پیشنهاد می کنم برای همکاری موثر، کمیته مشترکی به نمایندگی جمهوری خلق چین در تهران و اتاق بازرگانی استان مرکزی و نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی تشکیل شودتا بتوانیم از این طریق توافقات را برای به ثمر رسیدن پیگیری کنیم.

استاندار مرکزی افزود: همچنین آماده هستیم تا شهرک مشترک ایران و چین در استان مرکزی شکل بگیرد و همه امکانات وزیر ساخت ها در استان آماده است.

زمانی قمی گفت: حضور نمایندگان مردم اراک در دو کمیسیون مهم مجلس یعنی کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی می تواند شرایط را بریا برقراری روابط اقتصادی و سرمایه گذاری تسهیل کند.