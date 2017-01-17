خبرگزاری مهر،گروه استان‌ها- مونامحمدقاسمی: حدود یک سال پیش بود که فراخوان اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان برای برگزاری دومین انتخابات خانه مطبوعات گلستان منتشر و از اعضای این واحد صنفی خواسته شد تا برای انتخاب هیئت‌مدیره جدید در تاریخ دوم دی‌ماه سال ۹۴ دورهم جمع شوند.

در تاریخ مذکور از بیش از ۱۲۰ واجد شرایط عضو خانه مطبوعات استان گلستان، تنها ۶۷ نفر از خبرنگاران در این انتخابات شرکت و هفت عضو اصلی هیئت‌مدیره و بازرسان خانه مطبوعات را انتخاب کردند.

یحیی آذرسا، محمد صالح افتخاری، وحید عرب احمدی، زهره رجبی، سید جواد حسینی، عبدالقیوم آق آتابای و محمد آریان نیا به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و هادی علمدار و عقیل مهقانی هم به‌عنوان بازرسان خانه مطبوعات انتخاب شدند.

با انتخاب هیئت‌مدیره جدید امید آن می‌رفت که در وضعیت خبرنگاران استان گلستان تغییراتی ایجاد شود، تغییراتی که کم‌وبیش ایجاد شد اما این تغییرات آن‌قدر برای خبرنگاران قابل‌لمس نبوده که رضایت نسبی و زبانی خود را از عملکرد خانه مطبوعات اعلام کنند.

شاید بتوان یکی از اقدامات خوبی که از سوی خانه مطبوعات صورت گرفت را صدور کارت خبرنگاری برای خبرنگاران گلستانی دانست که موجب هویت بخشی به جامعه خبری و معرفی آن‌ها به‌عنوان خبرنگار شد، کارتی که کوچک‌ترین حق خبرنگاران هر استان است.

بعد از انتخاب هیئت‌مدیره هر از چند گاهی خبری مبنی بر دیدار هیئت‌مدیره خانه مطبوعات با مدیران کل برخی دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات خبرنگاران بر روی خروجی سایت خانه مطبوعات قرار می‌گرفت.

اعلام آمادگی برای برگزاری کلاس‌هایی همچون زبان انگلیسی و یا برپایی تورهای استان گردی ویژه خبرنگاران هم ازجمله برنامه‌هایی بود که وعده آن‌ها به خبرنگاران داده شد ولی درنهایت به سرانجامی نرسید و موجب دلخوری برخی از خبرنگاران شد.

بررسی های خبرنگار مهر و گفتگو با خبرنگاران نشان می دهد که گرچه خانه مطبوعات با انتخابات گذشته انسجام خوبی به دست آورد، اما طی یک سالی که از عمر تشکیل آن می گذرد نه تنها دستاورد قابل توجهی برای خبرنگاران استان نداشته بلکه در ذهن برخی از فعالان رسانه ای استان اما و اگرهایی ایجاد شده که که به پاسخ مناسبی برای آن نرسیده اند.

ارتقاء جایگاه خبرنگاران، بهبود شرایط خبرنگاران بخصوص خدمات بیمه ای، برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء کیفی خبرنگاران، جلوگیری و رسیدگی به تخلفاتی همچون بازنشر مطالب بدون ذکر منبع و استفاده از مطالب سایر رسانه ها بدون ذکر نام و ساماندهی آگهی ها تنها بخش کوچکی از انتظاراتی بود که برآورده نشد. در کنار این موارد شائبه هایی مانند استفاده از جایگاه خانه مطبوعات برای جذب آگهی یا دعوت نشدن رسانه ها به جلساتی که خانه مطبوعات پیش از آن با اداره مذکور جلساتی برگزار کرده ما را بر آن داشت تا به بررسی عملکرد خانه مطبوعات بپردازیم.

برخی از خبرنگاران بیمه نشده هم با گلایه‌مندی از خانه مطبوعات معتقدند در بسیاری از نشریات استانی که به شکل خانوادگی اداره می‌شود حق خبرنگاران نادیده گرفته می‌شود چراکه بیمه‌ای که حق خبرنگار بوده به اعضای یک خانواده تعلق می‌گیرد و شامل حال خبرنگاران نمی‌شود.

ارائه نکردن گزارش عملکرد مساوی با نداشتن عملکرد

ارائه نکردن گزارش عملکرد بعد از یک سال توسط خانه مطبوعات موجب اعتراض خبرنگاران شده و خبرنگاران نبود گزارش عملکرد از سوی خانه مطبوعات را به نداشتن عملکرد از این خانه تعبیر می‌کنند.

نبود لیست خبرنگاران در سایت خانه مطبوعات هم از مشکلات دیگری است که خبرنگار را نسبت به وضعیت پرونده خود در خانه مطبوعات هم سردرگم کرده است.

از طرفی استعفای خزانه‌دار خانه مطبوعات به دلیل شفاف نبودن مسائل مالی هم تکمیل‌کننده سؤالات ذهن پرسشگر خبرنگاران شد تا در هر جلسه پوشش خبری که با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند از یکدیگر یک سؤال مشترک را بپرسند، در خانه مطبوعات چه خبر است؟

در همین راستا خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت خانه مطبوعات به سراغ یحیی آذرسا مدیر خانه مطبوعات رفت و در رابطه با عملکرد خانه مطبوعات و برخی از سؤالات پیش‌آمده با وی به گفتگو پرداخت. البته ازآنجایی‌که پرداختن به عملکرد یک‌ساله خانه مطبوعات خارج از حوصله گزارش بوده به تعدادی از موارد گفته‌شده از سوی مدیر خانه مطبوعات در این گزارش اکتفا می‌کنیم و عملکرد کلی را در قالب گزارشی جداگانه ارائه می‌کنیم.

آذرسا در رابطه با عملکرد خانه مطبوعات طی یک سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: بررسی و پالایش پرونده‌های موجود و احراز شرایط عضویت و استخراج آمار واقعی فعالان رسانه، مشارکت در برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات با اداره کل برای نخستین بار، تکمیل پرونده و رفع نواقص قانونی، حضور در مجامع عمومی خانه مطبوعات کشور و عضویت استان در این تشکل سراسری و امکان برخورداری از حمایت‌های قانونی معاونت مطبوعاتی، آغاز رویه جدید در برقراری تعامل و ارتباط مناسب با مدیران دستگاه‌ها و... در راستای هویت بخشی به تشکل خانه مطبوعات، راه‌اندازی دفترخانه مطبوعات در شرق استان ازجمله فعالیت‌های انجام‌شده طی یک‌ساله گذشته است.

مدیر خانه مطبوعات گلستان با اشاره به اقدامات در دست پیگیری برای خبرنگاران هم گفت: اعطای معرفی‌نامه برای دریافت وام به بیش از ۱۰۰ نفر از خبرنگاران، اقدام لازم برای صدور کارت ویژه خبرنگاران برای استفاده رایگان از موزه‌ها، تخفیف از برخی اماکن پذیرایی، سالن‌ها و همچنین برگزاری تور رسانه‌ای گیلان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان که (منتظر اعلام زمان از سوی این اداره کل محترم هستیم) برنامه‌هایی است که توسط خانه مطبوعات در دست پیگیری است.

آذرسا تصریح کرد: همچنین هماهنگی برای استفاده اعضا از سالن‌های سینما باکارت عضویت خبرنگاری و بهره‌مندی از تخفیف ویژه که نتیجه به‌زودی اعلام می‌شود، مکاتبه با بیمه ایران برای پوشش بیمه تکمیلی اعضا، اخذ موافقت مدیرکل کتابخانه‌های استان برای عضویت یک فعال رسانه عضو خانه در هیئت‌امنا کتابخانه عمومی شهرستان‌های استان و ... هم از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری است.

مدیران مسئول موظف به بیمه خبرنگاران هستند

وی در رابطه با بحث بیمه خبرنگاران گفت: در خصوص بیمه خبرنگاران طبق قانون مطبوعات مدیران مسئول موظف‌اند خبرنگاران خود را بیمه کنند اما متأسفانه به دلایلی فعلاً دچار رکود و مشکل اقتصادی هستند نه‌تنها رغبتی برای این کار وجود ندارد بلکه رسانه‌ها توانایی بیمه خبرنگاران را ندارند و این امر در رسانه‌های الکترونیک که شامل کمک دولت در سهم کارفرما هم نمی‌شوند بیش‌تر است.

آذرسا تصریح کرد: البته خانه مطبوعات برای پیگیری این مشکل صنفی خبرنگاران ضمن مکاتبه و درخواست از نمایندگان مجلس، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طی نشست‌هایی با مدیرکل تأمین اجتماعی استان، مدیرکل تعاون و کار در حال رایزنی با نمایندگان استان در مجلس بوده تا با پیگیری موضوع، جلسه‌ای را با مسئولان تصمیم‌ساز در وزارت تعاون و کار هماهنگی کرده تا هر چه زودتر نتیجه مناسب حاصل شود.

مدیر خانه مطبوعات در رابطه با برنامه‌های مربوط به کانون زبان و برنامه‌های قول داده‌شده به خبرنگاران گفت: یکی از برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای اعضا رایزنی با کانون زبان ایران بود و مقرر شد تا متقاضیان آموزش زبان باکارت عضویت به کانون مراجعه و از شرایط موردتوافق بهره‌مند شوند.

آذرسا تصریح کرد: بعد از اقدام به فراخوان و ثبت‌نام تعدادی از خبرنگاران که بخشی از آن در شهرستان‌ها بود و با توجه به شرایط اقساط شهریه کلاس‌ها برخی از همکاران ثبت‌نام کننده با آگاهی از میزان شهریه تمایلی به شرکت نداشتند و بعدازآن با توجه به مصادف شدن با دوره آموزش روزنامه‌نگاری و نزدیک شدن هفته خبرنگار و برنامه‌ریزی موردنیاز برآوردی از تعداد مراجعین به کانون زبان در دست نداریم ولی چنانچه اعضای خانه تمایلی به آموزش زبان انگلیسی دارند می‌توانند باکارت عضویت خانه مطبوعات به کانون زبان ایران شعبه گرگان مراجعه کنند.

طی روزهای گذشته شاهد بودیم درب خانه مطبوعات بسته و کاغذی حاوی شماره تماس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات بر روی درب خانه مطبوعات چسبانده شده است، آذرسا در رابطه با این کاغذ اظهار کرد: ابتدای دوره جدید هیئت‌مدیره با به‌کارگیری نیرویی در دفترخانه مطبوعات فعالیت‌ها آغاز شد که با توجه به عدم پرداخت هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای تاکنون، اخیراً با نظر برخی اعضای هیئت‌مدیره پیشنهاد شد که فعلاً نیازی به نیروی منشی نیست تا شرایط مالی بهتر شود که با توجه به اشراف و شناخت همکاران در بسیاری موارد در تماس با این‌جانب هستند و جهت تسهیل در ارتباط با اعضای هیئت‌مدیره شماره‌های تماس جهت اطلاع اعضا که احیاناً قبل از تماس مراجعه حضوری داشته باشند اعلام‌شده است.

آذرسا در رابطه بااینکه برخی خبرنگاران به نشست‌های خبری دعوت نمی‌شوند و گفته می‌شود از سوی خانه مطبوعات بوده، گفت: اینکه خانه مطبوعات از ادارات خواسته باشد نشست‌ها را به خانه مطبوعات اطلاع دهند باید بگویم تاکنون هیچ‌گونه درخواست رسمی از سوی خانه مطبوعات برای واگذاری دعوت خبرنگاران به نشست‌های خبری به هیچ دستگاهی ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: البته باید به این نکته هم توجه شود که در برخی از پیگیری‌ها و دیدارها با مدیران از برخی خبرنگاران به دلیل نبود حفظ امانت‌داری در انتشار اخبار، مطالب و...و نیز بروز مشکلاتی در برخی مسائل این حوزه از خانه مطبوعات به‌عنوان تشکل صنفی خواستار راهکار برای هویت بخشی، انسجام و ... اصحاب رسانه هستند که با توجه به ساماندهی و پالایش اعضای خانه، صدور کارت عضویت و ضمن قرار گرفتن اسامی که شرایط عضویت آنان احرازشده بر روی سایت خانه به مراجع رسمی برای سهولت دسترسی هم اعلام‌شده است.

گلایه‌مندی برخی از مدیران مسئول نشریات از چاپ نشریاتی با تیراژ در حد ۱۵ الی ۲۰ نسخه و نبود نظارت بر روی آن‌ها دلیلی شد تا این سؤال را از مدیر خانه مطبوعات بپرسیم که آیا نظارتی بر عملکرد نشریات وجود دارد یا خیر.

آذرسا در این رابطه گفت: نظارت بر نحوه انتشار و فعالیت نشریات مطابق قانون بر عهده هیئت نظارت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است ولی در راستای تعامل و پیگیری حقوق صنفی خبرنگاران هرگونه فعالیتی در این راستا کمک کند انجام داده و خواهیم داد.

البته خبرگزاری مهر پاسخ این سؤال را هم از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم جویا شد و حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت در پاسخ گفت: کار نظارت بر نشریات ازجمله وظایف خانه مطبوعات بوده که باید انجام شود.

با این حال آذرسا در رابطه با اسامی اعضای خانه مطبوعات هم گفت: اسامی اعضای خانه بر روی سایت قرار داشته اما با توجه به اصلاح اساسنامه و لزوم بررسی مجدد پرونده اعضا و ریزش تعداد اعضا، قبل از مجمع ۲۹ دی اسامی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد.

اسامی اعضای خانه بر روی سایت قرار داشته اما با توجه به اصلاح اساسنامه و لزوم بررسی مجدد پرونده اعضا و ریزش تعداد اعضا، قبل از مجمع ۲۹ دی اسامی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد

مدیر خانه مطبوعات در رابطه با بیمه خانوادگی برخی از نشریات اظهار کرد: اداره خانوادگی نشریات تنها مختص استان ما نیست و این امر در کشور گسترده‌تر است و نشات گرفته از عدم بازدهی اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی به‌خصوص نشریه است که ناچار به کمک گرفتن از نزدیکان بدون دستمزد آن‌هم فقط به استفاده از بیمه می‌شوند.

آذرسا تصریح کرد: اگر خبرنگاری در نشریه‌ای فعال باشد ولی فرد دیگری از پوشش بیمه استفاده کند موضوعی است که در صورت درخواست خبرنگاران و اعلام این امر هم از طریق خانه مطبوعات و ارشاد استان پیگیری می‌شود که قطعاً منتج به نتیجه مطلوب هم خواهد شد البته ناگفته نماند اقدامات اخیر معاونت مطبوعاتی در رابطه با پرداخت یارانه بیمه، اختصاص ندادن یارانه نشریه به رسانه‌های فاقد لیست بیمه در آینده و ... از کارهای ارزنده‌ای است که در حمایت از خبرنگاران انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: آنچه یک تشکل را در خدمت‌رسانی موفق می‌سازد پشتوانه قوی و منابع مالی در راستای تحقق اهداف است که خانه مطبوعات ضمن اینکه اعتبار ناچیزی از ارشاد دریافت می‌کند از سویی چون وضعیت رسانه‌ها مناسب نیست تا خبرنگاران بتوانند انگیزه‌ای برای گرایش به تشکل صنفی پویا داشته باشند و خدمات رفاهی آن‌چنانی هم از تشکل نمی‌بینند رغبتی برای پرداخت حق عضویت هم ندارند به‌طوری‌که حدود ۵۰ درصد از اعضای خانه تاکنون حق عضویتی پرداخت نکرده‌اند.

اساسنامه جدید خانه مطبوعات در تاریخ ۲۹ دی تصویب می شود

حال پس از گذشت یک سال مقررشده در تاریخ ۲۹ دی‌ماه سال جاری با برگزاری مجمع اساسنامه جدید خانه مطبوعات به تصویب برسد و بر اساس اعلام معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد گلستان انتخابات هیئت‌مدیره جدید خانه مطبوعات در تاریخ ۱۴ اسفندماه به شکل الکترونیکی برگزار می‌شود.

انتخاب روز رأی‌گیری برای انتخاب هیئت‌مدیره جدید خانه مطبوعات موجب جوش‌وخروش خبرنگاران شده و این روزها بررسی عملکرد خانه مطبوعات به گروه‌های تلگرامی که مجموعه خبرنگاران گلستان عضو آن هستند کشیده شده است.

بحث‌هایی که نشان‌گر عزم جدی خبرنگاران برای خانه تکانی در خانه مطبوعات و انتخاب هیئت‌مدیره‌ای قوی و کارآمد و درنتیجه آن تحول در وضعیت خبرنگاران استان دارد.

ازآنجایی‌که داشتن بیمه ملاک اصلی عضویت در خانه مطبوعات به‌حساب می‌آید در این انتخابات ۱۳۰ خبرنگار واجد شرایط حق رأی داشته و می‌توانند در انتخاب هیئت‌مدیره ایفای نقش کنند و این در حالی است که تعداد زیادی از خبرنگاران فعال خبرگزاری‌ها تنها به دلیل نداشتن بیمه از سوی رسانه خود حقی برای شرکت در این انتخابات ندارند.