۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

خانه مطبوعات مازندران فعال است؛ آغاز پایش خبرنگاران

ساری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به نقش‌آفرینی رسانه‌ها در رویدادهای مختلف، خانه مطبوعات استان را یکی از فعال‌ترین تشکل‌های این حوزه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر دوشنبه در نشست هیئت‌مدیره خانه مطبوعات مازندران با قدردانی از عملکرد رسانه‌های استان در پوشش رویدادها، اظهار کرد: فعالیت رسانه‌ای در مازندران از پویایی قابل توجهی برخوردار است و ظرفیت‌های خوبی در این بخش وجود دارد.

وی با اشاره به تعامل مستمر خانه مطبوعات با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این تشکل در هماهنگی با مجموعه مدیریتی استان حرکت می‌کند و برنامه‌های آن قابل توجه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین بر برگزاری منظم رویدادهای رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: اجرای جشنواره‌ها بر اساس تقویم زمانی و استمرار نشست‌های تخصصی و وبیناری می‌تواند به ارتقای سطح حرفه‌ای فعالان رسانه کمک کند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های چاپ، خواستار توجه بیشتر به رسانه‌های مکتوب فعال در تخصیص آگهی‌ها شد و تصریح کرد: حمایت هدفمند از رسانه‌هایی که به‌صورت مستمر فعالیت دارند، در تقویت اقتصاد رسانه مؤثر است.

محمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار شفاف آمار مربوط به توزیع آگهی‌های دولتی، یارانه‌ها و وضعیت انتشار رسانه‌ها از پایان اردیبهشت‌ماه خبر داد.

آغاز پایش اعضای خانه مطبوعات

در ادامه این نشست، مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های مازندران نیز از آغاز پایش اعضای این تشکل خبر داد.

مهدی جویباری گفت: فرآیند ارزیابی و ساماندهی اعضا از ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز می‌شود و تمامی اعضا باید نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه خانه مطبوعات اقدام کنند.

وی افزود: ارائه مدارکی مانند سابقه بیمه، مدرک تحصیلی، معرفی‌نامه از رسانه محل فعالیت و ثبت دقیق اطلاعات شغلی برای ادامه عضویت الزامی است.

جویباری با تأکید بر رعایت مفاد اساسنامه خاطرنشان کرد: در صورت نداشتن شرایط لازم، عضویت افراد تا زمان رفع نواقص متوقف خواهد شد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت فعالیت رسانه‌ای، شفاف‌سازی و حمایت از فعالان واقعی حوزه رسانه در استان عنوان کرد.

