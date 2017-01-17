خراسان شمالی در تأمین مسکن نیازمندان رتبه نخست کشوری را کسب کرد

رقیه رئوف پور در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اهداف سازمان بهزیستی را تأمین مسکن خانوارهای مددجویان و معلولان اعلام و اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده از وضعیت مسکن معلولان و مددجویان، خراسان شمالی توانسته از ابتدای اجرای این طرح تاکنون رتبه نخست کشوری را در تأمین مسکن نیازمندان، معلولان و مددجویان کسب کند.
رئوف پور افزود: طرح تأمین مسکن نیازمندان از سال ۸۹ اجراشده و هر سه ماه یکبار توسط ستاد بهزیستی کشور مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: همچنین با پیگیریهایی انجامشده توسط سازمان بهزیستی استان، طرح خانهدار شدن تمام خانوارهای دارای دو معلول اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و اشتغال بهزیستی استان با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه ساخت و واگذاری مسکن معلولان استان گفت: تاکنون برای تأمین مسکن ۱۰۵ خانواده دارای دو معلول روستایی ۱۸۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت مسکن اختصاصیافته است.
رئوف پور بیان کرد: در حال حاضر ۶۵ واحد مسکونی به خانوادههای دو معلولی خراسان شمالی تحویل دادهشده و مابقی واحدها نیز در حال اتمام است.
وی اظهار کرد: همچنین برای ۳۹۵ خانواده دارای یک معلول روستایی خراسان شمالی ۸۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت مسکن اختصاصیافته است و تاکنون ۱۴۳ واحد تحویل، ۷۷ واحد به اتمام رسیده و مابقی واحدها تا پایان امسال آماده میشود.
این مسئول عنوان کرد: از ۱۸۰ میلیون تسهیلات بلاعوض اختصاصیافته برای خانوارهای دارای دو معلول استان، سهم بهزیستی ۶۰ میلیون ریال، سهم بنیاد مستضعفان ۱۰۰ میلیون ریال و سهم بنیاد مسکن ۲۰ میلیون ریال بوده است.
معاون اشتغال و مسکن بهزیستی استان بابیان اینکه برای ساخت مسکن خانوارهای دارای دو معلول شهری سهمیه خراسان شمالی ۱۲۴ واحد بوده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۱۳ واحد مسکونی احداثشده که برای هر خانواده ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض بهصورت مرحلهای پرداخت میشود و تاکنون مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار بهحساب آنها واریزشده است.
رئوف پور بیان کرد: همچنین از مجموع ۱۱۳ واحد مسکونی احداثشده برای خانوادههای دارای دو معلول خراسان شمالی، ۶۸ واحد در بجنورد، ۲۸ واحد در اسفراین و ۱۷ واحد در شیروان ساختهشده است.
وی گفت: سهم بهزیستی خراسان شمالی از ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به مسکن خانوارهای دارای دو معلول شهری ۱۰۰ میلیون ریال، سهم بنیاد مستضعفان ۱۵۰ میلیون ریال و سهم انجمن خیرین را ۵۰ میلیون ریال است.
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