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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۴

معاون اشتغال بهزیستی خراسان شمالی:

خراسان شمالی در تأمین مسکن نیازمندان رتبه نخست کشوری را کسب کرد

خراسان شمالی در تأمین مسکن نیازمندان رتبه نخست کشوری را کسب کرد

بجنورد- معاون مسکن و اشتغال بهزیستی خراسان شمالی از کسب رتبه نخست استان در زمینه تأمین مسکن نیازمندان خبر داد.

رقیه رئوف پور در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از اهداف سازمان بهزیستی را تأمین مسکن خانوارهای مددجویان و معلولان اعلام و اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از وضعیت مسکن معلولان و مددجویان، خراسان شمالی توانسته از ابتدای اجرای این طرح تاکنون رتبه نخست کشوری را در تأمین مسکن نیازمندان، معلولان و مددجویان کسب کند.

رئوف پور افزود: طرح تأمین مسکن نیازمندان از سال ۸۹ اجراشده و هر سه ماه یک‌بار توسط ستاد بهزیستی کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین با پیگیری‌هایی انجام‌شده توسط سازمان بهزیستی استان، طرح خانه‌دار شدن تمام خانوارهای دارای دو معلول اجرایی خواهد شد.

معاون مسکن و اشتغال بهزیستی استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ساخت و واگذاری مسکن معلولان استان گفت: تاکنون برای تأمین مسکن ۱۰۵ خانواده دارای دو معلول روستایی ۱۸۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت مسکن اختصاص‌یافته است.

رئوف پور بیان کرد: در حال حاضر ۶۵ واحد مسکونی به خانواده‌های دو معلولی خراسان شمالی تحویل داده‌شده و مابقی واحدها نیز در حال اتمام است.

وی اظهار کرد: همچنین برای ۳۹۵ خانواده دارای یک معلول روستایی خراسان شمالی ۸۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات ساخت مسکن اختصاص‌یافته است و تاکنون ۱۴۳ واحد تحویل، ۷۷ واحد به اتمام رسیده و مابقی واحدها تا پایان امسال آماده می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: از ۱۸۰ میلیون تسهیلات بلاعوض اختصاص‌یافته برای خانوارهای دارای دو معلول استان، سهم بهزیستی ۶۰ میلیون ریال، سهم بنیاد مستضعفان ۱۰۰ میلیون ریال و سهم بنیاد مسکن ۲۰ میلیون ریال بوده است.

معاون اشتغال و مسکن بهزیستی استان بابیان اینکه برای ساخت مسکن خانوارهای دارای دو معلول شهری سهمیه خراسان شمالی ۱۲۴ واحد بوده است، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۱۳ واحد مسکونی احداث‌شده که برای هر خانواده ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود و تاکنون مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به‌حساب آن‌ها واریزشده است.

رئوف پور بیان کرد: همچنین از مجموع ۱۱۳ واحد مسکونی احداث‌شده برای خانواده‌های دارای دو معلول خراسان شمالی، ۶۸ واحد در بجنورد، ۲۸ واحد در اسفراین و ۱۷ واحد در شیروان ساخته‌شده است.

وی گفت: سهم بهزیستی خراسان شمالی از ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض به مسکن خانوارهای دارای دو معلول شهری ۱۰۰ میلیون ریال، سهم بنیاد مستضعفان ۱۵۰ میلیون ریال و سهم انجمن خیرین را ۵۰ میلیون ریال است.

کد مطلب 3879252

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