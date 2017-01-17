شورای آموزش پدافند غیرعامل در حوزه سلامت تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در نشست مشترک اعضای معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل با کارگروه آموزش و اطلاع رسانی کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت مقرر شد شورای آموزش پزشکی پدافند غیرعامل در حوزه سلامت در آینده نزدیک تشکیل شود.

دکتر امیر احمد اخوان معاون اجرایی معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر افزود: در این نشست که با هدف تدوین برنامه آموزشی پدافند غیرعامل در نظام سلامت برگزار شد گزارش اقدامات انجام شده توسط هر یک از طرفین ارائه و بر ضرورت تشکیل شورای آموزش پدافند غیرعامل در حوزه سلامت تاکید شد.

سردار رسولی معاون آموزشی سازمان پدافندغیرعامل ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته ، بر تقویت آموزش پدافند غیرعامل در نظام سلامت تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد اعضای شورای فوق الذکر، آیین نامه اجرایی شورا و تفاهم نامه همکاری سازمان پدافند غیرعامل با کارگروه آموزشی و اطلاع رسانی را با مشارکت طرفین تنظیم و تدوین کنند.