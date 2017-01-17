به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، پیش از فرارسیدن هفتادمین دوره جشنواره کن طی تصمیمی که از سوی هیات مدیران این جشنواره بین‌المللی فیلم فرانسوی گرفته شد، بار دیگر لسکو که از جولای ۲۰۱۴ در سمت رییس جشنواره کن کار می‌کند در پست خود ابقا شد.

دوره جدید سه ساله وی از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را دربرمی‌گیرد.

لسکو به عنوان یک روزنامه نگار و از بنیانگذاران تلویزیونی کانال پلوس بود و به عنوان رییس و مدیر عامل این گروه تلویزیونی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ کار می‌کرد. او بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به عنوان تهیه کننده در تئاتر مارنی فعالیت کرد و از ۲۰۱۵ نایب رییس مولوتوف تی‌وی بوده است.

در کنار پی‌یر لسکو، تیری فرمو نیز به عنوان مدیر اجرایی بخش رسمی بین‌المللی جشنواره به کار خود ادامه می‌دهد. وی متولد ۱۹۶۰ و کارگردان فرانسوی است.

ژیل ژاکوب که زمانی رییس جشنواره کن بود، سال‌هاست به عنوان رییس افتخاری جشنواره منصوب شده است.

دور بعدی جشنواره فیلم کن از ۱۷ تا ۲۸ ماه می ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.