وقتی لوگوی یوونتوس دردسرساز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه یوونتوس روز دوشنبه (دیروز) از لوگوی جدید خود پرده برداشت که در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای از خشم، نفرت و تمسخر را به همراه داشت.

قهرمانان «اسکودتو» لوگوی خود را به شکل حرف انگلیسی J که شامل دو خط سفید مجزا بر روی صفحه ای سیاه رنگ است، تغییر دادند. لوگوی جدید از ماه جولای ۲۰۱۷ روی حساب کاربری باشگاه و پیراهن تیم فوتبال یوونتوس نقش خواهد بست.

«آندره آ آنیلی» مدیر این باشگاه در مراسم رونمایی از لوگو گفت: ما اینجاییم تا از دنیای آینده یوونتوس برای شما پرده برداریم. یک سال تلاش کردیم تا بفهمیم بازارهای جدید چه چیزی را می پسندند ولی همچنین می خواستیم حسی از تعلق و آینده نگری را نیز به نمایش بگذاریم. این نشان جدید، نمادی از راه زندگی کردن یوونتوس است. برای رشد کردن باید به پیروزی در زمین ادامه دهیم.

اگرچه سران باشگاه یوونتوس با هیجان بسیاری از طراحی جدیدشان سخن می گفتند اما طرفداران و افراد بی طرف که در شبکه های اجتماعی این لوگو را به اثری قبیح تعبیر می کنند، آن را مسخره کرده اند.

یوونتوس اکنون با یک بازی کمتر و یک امتیاز بیشتر نسبت به رم (تیم دوم جدول)، صدرنشین سری آ است.

شاگردان «ماسیمیلیانو آلگری» که روز یکشنبه با نتیجه دو بر یک مقابل فیورنتینا شکست خوردند، یکشنبه آینده باید به مصاف لاتزیو بروند که با پنج امتیاز کمتر از آنها در جایگاه چهارم جدول سری آ قرار دارند.