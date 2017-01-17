حمله قندهار در شهر «کویته» پاکستان طرح ریزی شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، «عبدالحسیب صدیقی» سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفت: گزارش های اولیه نشان می دهد که حمله به مهمانخانه والی قندهار در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان طرح ریزی شده بود.

وی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که براساس گزارش های اولیه، این حمله در مدرسه دینی «مولوی احمد قندهار» در شهر کویته پاکستان طرح ریزی شده بود. وی همچنین گفت که تحقیقات جامعی درباره این حادثه تروریستی در جریان است.

لازم به ذکر است که روز سه شنبه هفته گذشته، ساعاتی پس از حملات مرگبار تروریستی در شهر کابل که دستکم ۴۷ نفر کشته و ۱۰۷ نفر دیگر زخمی شدند، در مهمانخانه والی قندهار در این ولایت نیز انفجاری شدید صورت گرفت.

در این رویداد نیز ۱۱ نفر از جمله ۵ دیپلمات اماراتی کشته شدند.

هر چند طالبان مسئولیت رویداد حمله به مهمانخانه والی قندهار را رد کرده بود، اما شماری از مقامات افغانستان، شبکه حقانی (وابسته به گروه طالبان) و سازمان اطلاعات پاکستان را مسئول این حمله تروریستی می دانند.

ژنرال «عبدالرزاق» فرمانده پلیس ولایت قندهار که خود از این حادثه جان سالم بدر برده بود، شبکه حقانی و سازمان اطلاعات پاکستان را مسئول این رویداد اعلام کرد.

همچنین «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان نیز گفت که این حمله خارج از افغانستان طرح ریزی شده بود.

اما روز گذشته، «ضاحی خلفان تمیم» معاون پلیس شهر دبی با رد این اظهارات گفت که مقصر اصلی رویداد حمله به مهمانخانه والی قندهار، مقامات امنیتی افغانستان هستند.

وی در ادامه افزود: اگر حمله خارج از افغانستان طرح ریزی شده بود، این رویداد به گونه دیگری رخ می داد، بمب در داخل ساختمان جاسازی شده بوده و این در حالی است که افراد پس از بازرسی کامل امنیتی اجازه ورود به داخل ساختمان را پیدا می کنند.

گفتنی است که در این رویداد، «همایون عزیزی» والی قندهار و «جمعه الکعبی» سفیر امارات در افغانستان نیز زخمی شدند.