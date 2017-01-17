به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان، شب شعر طنز گلستانه برنامه شعرخوانی طنزی است که پنجشنبه آخر هر ماه با اجرای ناصر فیض و با حضور جمعی از شاعران و طنزپردازان کشور در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

پنجشنبه ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۶ فرهنگسرای گلستان میزبان علاقمندانی است که به عرصه شعر خصوصا شعر طنز علاقمند هستند. در برنامه این ماه شب شعر «طنز گلستانه» طنزپردازان بنامی مانند دکتر عباس احمدی، نادر ختایی، مهدی استاد احمد، علیرضا لبش، سیدامیرسادات موسوی، سعید طلایی و معصومه پاکروان حضور دارند.

روزهایی با هوای آلوده در پایتخت کلانشهر تهران این بار سوژه ای شده است برای سرودن شعرهای طنز از سوی شعرای بنام این عرصه که در برنامه شب شعر «طنز گلستانه» این هفته خوانش می‌شود.

هدف از اجرای این برنامه کمک به اعتلای شعر طنز، فراهم آوردن فرصتی برای ارائه سروده‌های طنزآمیز شاعران جوان، شناسایی، جذب و پرورش ادبی و خلاقیت جوانان هنرمند در مسیر ارتقای دانش و همچنین ایجاد شور و هیجان و فراهم کردم یک روز به یاد ماندنی و شاد برای جوانان است.

شب شعر «طنز گلستانه» با هدف ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در میان شهروندان، فراهم کردن فضا و شرایط مناسب برای شعر طنز در جامعه، گسترش فرهنگ تکریم، پاسداشت گرایش ها، آداب و روسوم و سنت ها و فرهنگ ایرانی به منظور بیان موضوعات اجتماعی و رخدادهای ملی ومذهبی است.

علاقمندانه به عرصه شعر و شعر طنز می توانند پنجشنبه آخر هرماه از ساعت ۱۶ به فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان مراجعه کنند وعلاقمندان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.