  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

اورژانس هوایی یکی از نیازهای ضروری گناباد است

اورژانس هوایی یکی از نیازهای ضروری گناباد است

گناباد ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: از آنجایی که گناباد در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی واقع شده و جاده مواصلاتی به مشهد نیز از گناباد می گذرد، احداث اورژانس هوایی آن ضروری است.

 رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: همانطور که می دانیم گناباد جنوبی ترین نقطه استان خراسان رضوی است و با توجه به اینکه جاده مواصلاتی به مشهد نیز از گناباد می گذرد و سالانه شاهد تصادفات زیادی در آن هستیم، احداث اورژانس هوایی در این شهرستان امری ضروری است.

وی ادامه داد: دوری از مرکز استان خراسان رضوی و منطقه جغرافیایی که در آن واقع شده ایم، یکی دیگر از دلایل ضرورت ایجاد اورژانس هوایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: آمار تصادفات جاده ای در محدوده گناباد و شهرستان های همجوار افزایش یافته است و به سبب اهمیت نجات جان مصدومان حوادث و همچنین استفاده حداکثری از زمان برای انتقال به بخش های تخصصی تر در مشهد حتما باید از اورژانس هوایی استفاده شود.

وی در ادمه گفت: با رایزنی های صورت گرفته در سفر معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گناباد، قرارداد ایجاد پایگاه اورژانس هوایی گناباد منعقد شد. 

احمدی تصریح کرد: بیمارستان تخصصی علامه بهلول گناباد که به زودی افتتاح می شود، دارای پد فرود بالگرد است ولی راه اندازی اورژانس هوایی با احتساب کادر پرواز و تکنسین های اورژانس حدود ۲۵۰ میلیون تومان بصورت ماهانه هزینه دارد که تاکنون به همین دلیل موفق به راه اندازی اورژانس هوایی نشده ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه اخیری که با وزیر بهداشت داشتیم، قرارداد اورژانس هوایی گناباد منعقد شد و امیدواریم با تخصیص اعتبار بتوانیم در نجات جان بیماران و مصدومات حوادث در منطقه گام بلندی برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: بیمارستان بهلول دارای درمانگاه تخصصی است که با حمایت مسئولان ۳۵۰ میلیون تومان بابت خرید دستگاه ویدئو اندوسکوپ و کلونوسکوپ با تکنولوژی روز، ست های جدید جراحی و ارتوپدی،  ۶۰ تخت بستری به همراه تشک و لاکر ونیز میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: تعداد دو پایگاه اورژانس عمرانی و نجم آباد گناباد هنوز در کانکس استقرار دارند که برای احداث ساختمان آن ها نیز نیاز به اعتبارات داریم.

کد مطلب 3879511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها