اورژانس هوایی یکی از نیازهای ضروری گناباد است

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: همانطور که می دانیم گناباد جنوبی ترین نقطه استان خراسان رضوی است و با توجه به اینکه جاده مواصلاتی به مشهد نیز از گناباد می گذرد و سالانه شاهد تصادفات زیادی در آن هستیم، احداث اورژانس هوایی در این شهرستان امری ضروری است.

وی ادامه داد: دوری از مرکز استان خراسان رضوی و منطقه جغرافیایی که در آن واقع شده ایم، یکی دیگر از دلایل ضرورت ایجاد اورژانس هوایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: آمار تصادفات جاده ای در محدوده گناباد و شهرستان های همجوار افزایش یافته است و به سبب اهمیت نجات جان مصدومان حوادث و همچنین استفاده حداکثری از زمان برای انتقال به بخش های تخصصی تر در مشهد حتما باید از اورژانس هوایی استفاده شود.

وی در ادمه گفت: با رایزنی های صورت گرفته در سفر معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گناباد، قرارداد ایجاد پایگاه اورژانس هوایی گناباد منعقد شد.

احمدی تصریح کرد: بیمارستان تخصصی علامه بهلول گناباد که به زودی افتتاح می شود، دارای پد فرود بالگرد است ولی راه اندازی اورژانس هوایی با احتساب کادر پرواز و تکنسین های اورژانس حدود ۲۵۰ میلیون تومان بصورت ماهانه هزینه دارد که تاکنون به همین دلیل موفق به راه اندازی اورژانس هوایی نشده ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه اخیری که با وزیر بهداشت داشتیم، قرارداد اورژانس هوایی گناباد منعقد شد و امیدواریم با تخصیص اعتبار بتوانیم در نجات جان بیماران و مصدومات حوادث در منطقه گام بلندی برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: بیمارستان بهلول دارای درمانگاه تخصصی است که با حمایت مسئولان ۳۵۰ میلیون تومان بابت خرید دستگاه ویدئو اندوسکوپ و کلونوسکوپ با تکنولوژی روز، ست های جدید جراحی و ارتوپدی، ۶۰ تخت بستری به همراه تشک و لاکر ونیز میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: تعداد دو پایگاه اورژانس عمرانی و نجم آباد گناباد هنوز در کانکس استقرار دارند که برای احداث ساختمان آن ها نیز نیاز به اعتبارات داریم.