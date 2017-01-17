به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست هم‌اندیشی هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان فارس در سال جاری پیش از ظهر سه شنبه با حضور اعضای جدید و پیشین هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه‌ساز، خیران نیک‌اندیش و جمعی از مدعوین ویژه به منظور تصمیم گیری درخصوص پروژه‌های نیمه تمام اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس و کتابخانه‌هایی که به تعمیر و به‌سازی نیاز دارند و کتابخانه مرکزی شیراز برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در ابتدای این نشست با اشاره به نقش سازنده خیرین در حمایت از کتابخانه‌های عمومی اظهار داشت: در وضعیت فعلی تنها راه اتمام و به‌سازی کتابخانه‌های عمومی کمک‌های خیرین است.

کتابخانه شهید دستغیب هویت کتابخوانی شیراز است

سعیده ابراهیمی با اشاره به کتابخانه شهید دستغیب شیراز افزود: این کتابخانه هویت کتابخوانی شیراز است و نیاز به تعمیر اساسی دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه های عمومی فارس، با تصریح اینکه ارتقای زیرساخت‌ها به بهتر شدن سرانه مطالعه کمک می‌کند، عنوان کرد: اداره کل کتابخانه‌های عمومی و انجمن خیرین کتابخانه‌ساز فارس در تلاشند با کمک خیران نیک‌اندیش زیرساخت‌های را افزایش دهند.

وی همچنین ساخت کتابخانه مرکزی شیراز را مهم‌ترین اولویت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان دانست و گفت: خوشبختانه استاندار محترم فارس با عزم راسخ در زمینه ساخت کتابخانه مرکزی پیشگام شده‌است که نمود آن تشکیل کارگروه پیگیری ساخت کتابخانه مرکزی به ریاست استاندار فارس و طرح این موضوع در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این درحالی است که هیئت مدیره انجمن کتابخانه‌ساز استان فارس نیز ضمن تقدیر از این نگاه فرهنگی استاندار، حمایت خود را از این کارگروه اعلام کرده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در ادامه با اشاره به تعامل مطلوب خیرین با کتابخانه‌های عمومی ابراز کرد: اداره کل کتابخانه‌های عمومی و انجمن خیرین کتابخانه ساز فارس در سال جاری موفقت چشمگیری به دست آورده است که آن جذب درحدود سی میلیارد ریال کمک خیرین در قالب کمک‌های نقدی، اهدای کتاب، اهدای تجهیزات و احداث و واگذاری ساختمان کتابخانه به این اداره کل بوده است.

ابراهیمی یادآور شد: درحال حاضر نیز مهندس عبدالحمید هنری خیر نیک‌اندیش شهر اوز و جناب آقای رحیمی خیر بزرگوار مرودشتی در حال آغاز کتابخانه‌هایی در شهر و روستای خود هستند و تمام مخارج ساخت آن را تقبل کرده‌اند. همچنین کلیه امور تأسیسات کتابخانه شهید دستغیب نیز با همت و همکاری مهندس عبدالحمید هنری انجام خواهد شد.

کتابخانه مرکزی شیراز باید چشم و چراغ این شهر باشد

رییس هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز استان فارس نیز ابراز کرد: امروزه کتاب اصلی‌ترین وسیله‌ایست که جوانان را از بیراهه نجات می‌دهد؛ بسیاری از جوانان تمایل دارند اوقات خود را در کتابخانه‌ها سپری کنند به همین دلیل فضای کتابخانه‌ای در استان باید بیشتر شود.

داریوش نویدگویی اضافه کرد: کتابخانه مرکزی باید چشم و چراغ این شهر باشد و ساخت این کتابخانه باید هرچه زودتر انجام شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به کتابخانه دستغیب گفت: کارگروهی متشکل از مهندسان، و خیران با محوریت مهندس محمودرضا طالبان و مهندس مهرداد خائف برای بازسازی کتابخانه دستغیب تشکیل خواهد شد و محل تشکیل این شورا در کتابخانه شهید دستغیب خواهد بود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه در چند ماه اخیر مشکلات چندین ساله بین کتابخانه‌های عمومی و شهرداری شیراز با تلاش دو طرف حل شده است که این نوید آینده‌ای روشن برای کتابخانه‌های عمومی این شهر است.

عضو هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان فارس، با اشاره به پتانسیل و ارزش کتابخانه دستغیب شیراز، همچنین افزود: نظر مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس درخصوص تبدیل کتابخانه دستغیب به موزه کتابخانه مثبت است؛ به‌طوریکه باید در فعالیت این کتابخانه بازتعریفی صورت گیرد و کتابخانه دستغیب از کتابخانه صرف به موزه -کتابخانه تبدیل شود.

انجمن خیرین کتابخانه ساز استان فارس تاکنون موفق عمل کرده است

محمدحسین گلریز خاتمی عضو هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز فارس، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه امسال برای همه اقشار و خیرین سال سختی بود، عنوان کرد: خوشبختانه اداره کل کتابخانه‌های عمومی و انجمن خیرین کتابخانه ساز استان فارس تاکنون در این وادی موفق عمل کرده‌اند که نمونه آن جذب درحدود سی میلیارد ریال کمک خیرین در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید نیازهای کتابخانه‌های شیراز بیش از پیش بیان شود، گفت: همواره تفکر بر این است که کتابخانه‌های شیراز کتابخانه‌هایی برخوردارند و به همین دلیل است که خیرین در شیراز نسبت به شهرستان های دیگر کمتر پیشقدم بوده‌اند؛ اما لازم است نیازهای کتابخانه‌های شیراز بیشتر اطلاع‌رسانی شود.

مهرداد خائف دیگر عضو هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز فارس نیز در این نشست با اشاره به اینکه ما هنوز در برخی کارها به دنبال روش‌هاس سنتی و قدیمی هستیم، اظهار کرد: برخی افراد هستند که تمایل دارند در ساخت کتابخانه‌ها مشارکت کنند تا علاوه بر نفع اقتصادی خود، مکان‌هایی را ایجاد کنند که اشتیاق و جذابیت بیشتری برای نسل جوان دارد. با استفاده از اینگونه افراد، می‌توان کتابخانه‌هایی جذاب و پویا را به‌صورت خودگردان ایجاد کرد.

خائف درخصوص کتابخانه دستغیب نیز گفت: کتابخانه شهید دستغیب از نظر سازه ای قابلیت مقاوم سازی، به‌سازی و توسعه را دارد و برای این کار مهم باید هرچه زودتر اقدام گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین جلسه انجمن خیرین پروفسور جعفراد مهراد استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز و مهندس طالبان به عضویت جدید هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان فارس درآمده بودند، این در حالی است که براساس مصوبات این جلسه نیز محمد حسین گلریز خاتمی و مهندس مهرداد خائف نیز اعضای جدید دیگر هیئت مدیره این انجمن خواهند بود.