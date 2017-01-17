ساخت موسیقی «زیر سقف دودی» به پایان رسید/ تصحیح رنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» جدیدترین اثر اجتماعی پوران درخشنده دیروز دوشنبه ۲۷ دی ماه جاری توسط کارن همایونفر به پایان رسید و به مرحله تصحیح رنگ رسید که هم اکنون توسط هوتن حق‌شناس و مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری این فیلم در لابراتوار «پیشگامان سینمای آریا» در تهران در حال انجام است.

فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» توسط هایده صفی‌یاری تدوین شده و صداگذاری این اثر اجتماعی نیز بر عهده محمد رضا دلپاک بوده است.

فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» یک اثر اجتماعی است که به موضوع طلاق عاطفی میان زوج‌ها می‌پردازد و در دو خانه واقع در منطقه الهیه، یک خانه در منطقه جردن، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واقع در منطقه پونک، یک خانه در منطقه فرشته تهران، بانکی واقع در خیابان ولی عصر تهران، سوله‌های انباری واقع در جاده بهشت زهرا، در رستوران لئون (سام سنتر)، کارخانه‌ای در منطقه وردآورد کرج، خیابان‌های شهر تهران و ... فیلمبرداری شده است.

در پروژه «زیر سقف دودی» فرهاد اصلانی، مریلا زارعی، بهنوش طباطبایی، هوشنگ توکلی، مریم بوبانی، هادی مرزبان، فریبا متخصص، شهرام حقیقت دوست، رسول نجفیان، نفیسه روشن، آزیتا حاجیان، حسام نواب صفوی و فرشید زارعی‌فرد به ایفای نقش پرداخته‌اند و در این پروژه سینمایی ابوالفضل میری و لاله مرزبان نیز به سینمای ایران معرفی می‌شوند.