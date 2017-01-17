به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه اول دیماه سال ۹۵ به پیشنهاد وزارتخانههای علوم و بهداشت و به استناد بند (الف) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبتنام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، در سال ۹۶ را اعلام کرد.
هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر تعیین شده است.
درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینهای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه قرار میگیرد.
|ردیف
|نوع هزینه خدمات
|مبلغ تعرفه (مبالغ به ریال)
|ملاحظات
|۱
|آزمون سراسری
|۲۰۰.۰۰۰
|به ازای هر داوطلب
|۲
|علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی
|۵۱.۰۰۰
|۳
|آزمون کاردانی پیوسته
|۲۰۰.۰۰۰
|۴
|آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
|۲۵۰.۰۰۰
|۵
|آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
|۳۳۰.۰۰۰
|۶
|آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور
|۳۳۰.۰۰۰
|۷
|آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج
|۵۵۰.۰۰۰
|۸
|آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (بدون گفتار و با گفتار)
|۵۵۰.۰۰۰
|۹
|آزمون عملی تربیت بدنی
|۲۰۰.۰۰۰
|۱۰
|آزمون عملی رشته های هنر
|۲۵۰.۰۰۰
|۱۱
|آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی
|۵۵۰.۰۰۰
|۱۲
|آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی
|۱.۰۷۰.۰۰۰
|۱۳
|
آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
(درمرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)
|۵۵۰.۰۰۰
|۱۴
|آزمون بهداشت کاران دهان و دندان
|۷۰۰.۰۰۰
|۱۵
|بررسی پرونده های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون ها
|۳۳۰.۰۰۰
|به ازای هر پرونده
|۱۶
|خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری)
|۵.۰۰۰
|برای تمام پیام های ارسالی
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