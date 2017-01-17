به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه اول دی‌ماه سال ۹۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و به استناد بند (الف) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت‌ در آزمون‌های سازمان سنجش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، در سال ۹۶ را اعلام کرد.

هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر تعیین شده است.

درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه قرار می‌گیرد.