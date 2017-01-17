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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

از سوی هیات وزیران؛

تعرفه ثبت‌نام آزمون‌های سال ۹۶ ابلاغ شد

تعرفه ثبت‌نام آزمون‌های سال ۹۶ ابلاغ شد

تعرفه دریافتی ثبت‌نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه اول دی‌ماه سال ۹۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و به استناد بند (الف) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت‌ در آزمون‌های سازمان سنجش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، در سال ۹۶ را اعلام کرد.

هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر تعیین شده است.

درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه قرار می‌گیرد.

ردیف نوع هزینه خدمات مبلغ تعرفه (مبالغ به ریال) ملاحظات
۱ آزمون سراسری ۲۰۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب
۲ علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی ۵۱.۰۰۰
۳ آزمون کاردانی پیوسته ۲۰۰.۰۰۰
۴ آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۲۵۰.۰۰۰
۵ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳۳۰.۰۰۰
۶ آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ۳۳۰.۰۰۰
۷ آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج ۵۵۰.۰۰۰
۸ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (بدون گفتار و با گفتار) ۵۵۰.۰۰۰
۹ آزمون عملی تربیت بدنی ۲۰۰.۰۰۰
۱۰ آزمون عملی رشته های هنر ۲۵۰.۰۰۰
۱۱ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی ۵۵۰.۰۰۰
۱۲ آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۱.۰۷۰.۰۰۰
۱۳

آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

(درمرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)

 ۵۵۰.۰۰۰
۱۴ آزمون بهداشت کاران دهان و دندان ۷۰۰.۰۰۰
۱۵ بررسی پرونده های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون ها ۳۳۰.۰۰۰ به ازای هر پرونده
۱۶ خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری) ۵.۰۰۰ برای تمام پیام های ارسالی
کد مطلب 3879789

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