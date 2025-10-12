به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب نامه هیئت وزیران درباره هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

در این تصویب نامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و مصوبه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن در خصوص سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه تصویب کرد:

۱. هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۵ مطابق پیشنهاد سازمان یاد شده و توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش به حساب درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز و مراتب در بخش درآمدهای اختصاصی و یا عمومی بودجه کل کشور حسب مورد منظور می‌شود و معادل هزینه‌های مورد نیاز برگزاری آزمون‌ها از طریق درج در ردیف‌های بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان مذکور و وزارتخانه‌های یاد شده در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار آنها قرار می‌گیرد:

ردیف نوع هزینه خدمات مبلغ (ریال) سال ۱۴۰۵ ملاحظات ۱ آزمون سراسری (هر نوبت) ۴.۰۰۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب ۲ پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری (بدون آزمون) ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳ ثبت نام کاردانی پیوسته ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۴ ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۴.۹۰۰.۰۰۰ ۵ آزمون کارشناسی ارشد ۷.۰۵۰.۰۰۰ ۶ آزمون کارشناسی ارشد دوره فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی ۷.۰۵۰.۰۰۰ ۷ ثبت نام پذیرش دانشجو دوره‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی ۴.۲۸۰.۰۰۰ ۸ آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ۷.۰۵۰.۰۰۰ ۹ آزمون تناسب شغل و شخصیت سال ۱۴۰۴ سال ۱۴۰۵ به ازای هر داوطلب (موضوع برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰ مصاحبه و ارزیابی نهایی (ارزیابی شایستگی‌های رفتاری و شایستگی‌های تخصصی) سال ۱۴۰۴ سال ۱۴۰۵ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ۱۱ آزمون دکتری تخصصی ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب ۱۲ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (الکترونیکی) ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴ آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی ( سامفا ) ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵ آزمون عملی رشته تربیت بدنی ۵.۸۲۰.۰۰۰ ۱۶ آزمون عملی رشته‌های هنر ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۷ آزمون سراسری متقاضیان خارج از کشور ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ۱۸ خدمات سامانه راهنمای انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری) ۲.۴۵۰.۰۰۰ ۱۹ علاقه‌مندی به گزینش دانشگاه‌های پیام نور و موسسات غیرانتفاعی ۱.۱۰۰.۰۰۰ به ازای هر مورد علاقه‌مندی ۲۰ بررسی پرونده‌های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون‌ها ۵.۰۰۰.۰۰۰ به ازای هر پرونده ۲۱ خدمات پیام کوتاه و اطلاع رسانی آزمون (اختیاری) ۲۰۰.۰۰۰ به ازای تمامی پیام‌های ارسالی به ازای هر داوطلب ۲۲ ثبت نام متاخرین آزمون‌ها ۷.۶۰۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب ۲۳ برگزاری آزمون مجدد از داوطلبان (متخلفین احتمالی) آزمون‌ها موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ ۹.۸۰۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب ۲۴ آزمون دکتری تخصصی پزشکی (Ph.D)، لیسانس به پزشکی و دکتری حرفه‌ای فیزیوتراپی ۷.۶۳۰.۰۰۰ - ۲۵ آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ۷.۸۰۰.۰۰۰ ۲۶ آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۷ آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی (قیمت تعیین شده در مرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت) ۷.۸۰۰.۰۰۰ - ۲۸ آزمون مصاحبه بررسی صلاحیت‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و فوریت‌های پزشکی ۷.۸۰۰.۰۰۰ - ۲۹ آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ - ۳۰ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی و دندانپزشکی (در مرحله دوم و بیشتر افزایش هزینه دو برابر مرحله اول است.) ۷.۸۰۰.۰۰۰ - ۳۱ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری اتاق عمل و هوشبری ۷.۸۰۰.۰۰۰ ۳۲ آزمون‌های دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه‌های خارج از کشور ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ - ۳۳ آزمون پذیرش دوره تکمیلی پزشکی و علوم آزمایشگاهی ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ - ۳۴ آزمون بهیاری ۴.۰۰۰.۰۰۰ - ۳۵ مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون علوم آزمایشگاهی و دکتری تخصصی (Ph.D) ۶.۴۵۰.۰۰۰ - ۳۶ آزمون اختصاصی دانشگاه‌های فرهنگیان (دانشجو معلم) و تربیت دبیر شهید رجایی ۴.۰۰۰.۰۰۰ - ۳۷ مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت‌های عمومی متقاضیان ورود به دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ۶.۳۰۰.۰۰۰ - ۳۸ صدور گواهی رتبه داوطلبان آزمون‌های سراسری دکتری ارشد کارشناسی) تراز سابقه تحصیلی) ۷۰۰.۰۰۰ به ازای هر گواهی ۳۹ آزمون‌های نهایی ایجاد سابقه و ترمیم نمره به ازای هر درس ۹۵۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب ۴۰ تولید سوابق تحصیلی برای هر داوطلب متقاضی شرکت در آزمون سراسری ۹۵۰.۰۰۰ به ازای هر درس ۴۱ صدور سابقه تحصیلی برای پذیرش بر اساس صرفاً سابقه تحصیلی ۹۵۰.۰۰۰ به ازای هر داوطلب ۴۲ برگزاری آزمون نهایی مجدد از داوطلبان متخلفین احتمالی) آزمون‌ها موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب ۱۳۸۴ ۱.۴۰۰.۰۰۰ به ازای هر درس

۲- تمامی مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش همکاری کنند.

۳- وزارت علوم تحقیقات و فناوری در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم در خصوص عدم تسری ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی به دستگاه‌های تابع مرتبط با اجرای آزمون‌ها را به عمل آورد.

۴- ضوابط صیانتی و امنیتی برگزاری آزمون‌های موضوع این تصویب نامه توسط سازمان سنجش آموزش کشور وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد تا اعلام نتایج آزمون‌های مذکور به صورت یکسان انجام می‌شود.

۵- تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند در برگزاری آزمون‌ها با سازمان سنجش آموزش کشور وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری کنند.

۶- سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به حمایت از داوطلبان کم بضاعت آزمون سراسری (کنکور) اقدام کند.

این تصویب نامه از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به امضاء رسیده است.