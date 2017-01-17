فیلم/ تیزر فیلم سینمایی «کوپال» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر فیلم سینمایی «کوپال» که نخستین فیلم بلند سینمایی کاظم ملایی است و در بخش مسابقه ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر قرار دارد، رونمایی شد.

«کوپال» داستان یک شکارچی و تاکسیدرمیست به نام دکتر احمد کوپال است که درست قبل از تحویل سال نو دچار یک چالش بسیار غریب در زندگی‌اش می‌شود.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: کاظم ملایی، مجری طرح: سیامک کاشف آذر، مشاور هنری و طراح صحنه: محمد اکبری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح چهره ‌پردازی: محمود دهقانی، مدیر تولید: میترا مهتریان، مدیر صدابرداری: حامد صمد زاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، موسیقی متن: بابک میرزاخانی، تدوین: عماد خدابخش، کاظم ملایی، دستیار اول و برنامه ریز: مهرنوش حسینی، طراح لباس: میترا آسیایی، جلوه‌های تصویری و عنوان بندی: امیر مهران، جانشین تولید: حسن شمس آبادی، منشی صحنه: صفورا برسان، دستیار دوم کارگردان: خلیل خسروانی، مدیر تدارکات: امید دارینی، مربی حیوانات: محمد طالبی، عکاس: علی دلک آبادی و مدیر روابط عمومی: هادی علی پناه.

بازیگران این اثر لوون هفتوان، نازنین فراهانی، پوریا رحیمی سام، حسین شمس آبادی، وهان سلیم زاده، مجتبی علیزاده، حسین غایبی شباهنگ، شارون و ... هستند.